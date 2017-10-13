Ленобласть получит новые соцобъекты в обмен на налоги

Программу выкупа социальных объектов «в обмен на налоги» в Ленинградской области дополнит строительство социальной инфраструктуры в новостройках за счет бюджетных средств.

Все действующие компенсационные соглашения, заключенные администрацией области с компаниями-застройщиками в рамках программы «Социальные объекты в обмен на налоги», будут выполнены, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области. По новым соглашениям с 2018 года будет финансироваться выкуп только половины стоимости социальных объектов в пригородной зоне, а в дальнейшем – только 10%.

Как сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин в ходе заседания градостроительного совета, сейчас строительный блок администрации по поручению губернатора Александра Дрозденко готовит новый вариант соглашения для застройщиков, которые планируют возводить школы и детские сады в так называемой «красной» зоне. При этом крупные объекты, такие как поликлиники и больницы, а также ряд школ в новостройках, будут возводиться за счет бюджета.

«Власти Ленинградской области проводят стабильную политику в отношениях с бизнесом и выполняют принятые на себя обязательства. У нас есть 38 действующих договоров с застройщиками о выкупе детских садов и школ. Условия этих соглашений будут исполнены в полном объеме, условия новых соглашений предполагают значительное уменьшение доли региона в затратах на строительство этих объектов. Я хотел бы отметить, что во многих регионах социальные объекты включаются в квартальную застройку, возводимую за счёт строителей», – пояснил Михаил Москвин.

Он подчеркнул, что с момента получения на региональном уровне полномочий по утверждению градостроительных планов территорий, власти области строго соблюдают принцип – все новостройки должны быть обеспечены социальной, дорожной и инженерной инфраструктурой, а задача властей – обеспечить условия их строительства и проконтролировать возведение школ и детских садов. «Губернатор поручил строить социальные объекты опережающими темпами, чтобы детские сады и школы вводились одновременно с жильем», – добавил заместитель председателя правительства.

В рамках реализации мероприятий «Соцобъекты в обмен на налоги» в настоящее время заключено 38 соглашений о сотрудничестве между застройщиками, правительством Ленинградской области, администрациями муниципальных районов, администрациями городских или сельских поселений по вопросам устойчивого развития территорий комплексного освоения в целях жилищного строительства, в соответствии с которыми до конца 2036 года предусмотрено 146 объектов образования (37 школ и 109 детских садов).

Из них уже построено 20 детских садов и 4 школы. Приобретены в муниципальную собственность 9 детских садов и 2 школы (в 2014 году – 1 детский сад, в 2015 году – 5 детских садов, в 2016 году – 2 школы, в 2017 году – 3 детских сада). До конца 2017 года планируются к приобретению 2 детских сада и 2 школы.