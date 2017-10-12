День работников пищевой промышленности будут отмечать 15 октября и сотрудники ООО «Русская еда» – предприятия, которое обосновалось на улице Шишканя, 1 во Всеволожске. Когда-то в этом помещении работала столовая для студентов и преподавателей Сельскохозяйственного колледжа, о чем свидетельствует сохранившаяся на фасаде здания вывеска.

Помещение под новое производство почти год ремонтировали, устанавливали специальное оборудование, а теперь там полным ходом идет работа по изготовлению фруктовых наполнителей для мороженого и йогуртов, сладких начинок для пирогов, пирожных и натуральных соусов. Рецептура продукции, которая выпускается на этом предприятии, является уникальной. Джемы отличаются термостабильностью и прекрасным вкусом, при этом сохраняется целостность ягод. Сейчас объемы производства составляют порядка 120 тонн в месяц, но его руководители с уверенностью говорят, что мощностей хватит на выпуск большего объема продукции.

С производством ООО «Русская еда» познакомился 11 октября глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, который дал высокую оценку санитарно-гигиеническим параметрам предприятия, а также вкусовым качествам начинок. В дегустации приняли участие журналисты местных СМИ.

Глава администрации подчеркнул, что открытие нового производства является практически единичным случаем и имеет большое значение для района и города – это и рабочие места, и налоги в бюджет.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА