Ленинградская область выделила дополнительные 80,6 млн рублей на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, бесплатно предоставляемых льготным категориям граждан, в том числе многодетным семьям. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

Изначально в 2017 году из бюджета региона было распределено 225 млн рублей на проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках. С учетом дополнительных средств общий объем субсидий, направленных в 19 муниципальных образований, составил 305,6 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Проектирование объектов осуществляется в Оржицком, Запорожском, Красноозерном сельских поселениях, Кингисеппском городском поселении и Сосновоборском городском округе. Субсидии на строительство инфраструктуры направлены в Романовское, Первомайское, Скребловское, Ларионовское, Мичуринское, Петровское, Раздольевское сельские поселения, Дубровское, Каменногорское, Отрадненское, Лодейнопольское, Приозерское, Тихвинское городские поселения и Выборг.

В результате 266 семей получат землю, полностью подготовленную к строительству индивидуальных домов. При этом количество обеспеченных инфраструктурой участков в три раза превышает значение целевого показателя, установленного на 2017 год.