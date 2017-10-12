С 1 ноября изменится график приема граждан в комитете по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный район». Прием будет осуществляться по вторникам, с 10.00 до 12.00, и четвергам, с 14.00 до 16.00, по следующим адресам:

- 188640, Россия, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 1; тел.: 8 (813-70) 202-12, 203-16, 250-99, 257-02, 280-92, 290-87;

- 188650, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 8, корп. 3, здание МФЦ;

- 188663, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Кузьмоловский, ул. Школьная, д. 4а, тел. 8 (813-70) 915-86.

Обратиться за получением государственных услуг, предоставляемых комитетом по социальным вопросам, можно через функционал электронной приемной на Портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области в сети Интернет: http://gu.lenobl.ru либо через Федеральную государственную информационную систему «Единый Портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru/.

А также возможно обратиться к специалисту комитета для регистрации на портале государственных услуг и подачи документов в электронной форме.

Адреса филиалов, отделов и удаленных рабочих мест ГБУ ЛО «МФЦ», где осуществляется прием документов, можно узнать на сайте: http://mfc47.ru/выбрать-мфц/всеволожский