Андрей Низовский встретится с предпринимателями

Встреча главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области Андрея Низовского с субъектами малого и среднего предпринимательства Всеволожского района состоится 17 октября в 10.00 по адресу: г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Московская, д. 6 (КДЦ «Южный»).

На встречу приглашены представители комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, налоговой инспекции, прокуратуры, МФЦ, Роспотребнадзора.

В рамках встречи будут обсуждаться следующие вопросы:

- экономическая привлекательность Всеволожского муниципального района для ведения бизнеса;

- актуальные вопросы, связанные с деятельностью контрольно-надзорных органов, пути их решения;

- меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области, в том числе финансовая поддержка.