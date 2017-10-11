Открытие многофункционального поликлинического комплекса в Кудрово намечено на 2019 год. Объект включен в областную адресную программу на проектирование в IV квартале 2017 года. Само же строительство планируется начать в следующем году. Сейчас готовится градостроительный план для проведения геолого-почвенных изысканий.

Предполагается, что на площади 6480 кв. м разместятся блоки взрослой и детской поликлиник, отделения амбулаторной хирургии, травмпункта, стоматологической поликлиники, женской консультации, дневного стационара на тридцать коек, подстанции скорой медицинской помощи на шесть машин, сообщает администрация Заневского городского поселения.

Основными партнерами администрации по вопросу строительства медицинского центра стали районные власти и Всеволожская клиническая межрайонная больница.

Напомним, в сентябре 2013 года на улице Ленинградской, дом 3 был открыт офис врачей общей практики. Со временем стало очевидно, что этого учреждения недостаточно – жителей становилось все больше. Было принято решение разделить потоки взрослого и детского населения. В результате в сентябре 2017 года открылся еще один офис по адресу: улица Областная, дом 1.