Остановить утечку кадров из Ленинградской области в Санкт-Петербург – одна из важнейших задач правительства. Об этом заявил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко 10 октября в рамках Единого дня трудоустройства.

– Сегодня не менее 10 процентов жителей области работают в Санкт-Петербурге, – отметил Александр Дрозденко. – Задача областного правительства на ближайшие три года – вернуть свои кадры назад, в область. Около 80 тысяч жителей Санкт-Петербурга трудятся на предприятиях в области – так что у нас обоюдная маятниковая миграция. Правда, сегодня мы видим, что на некоторых областных предприятиях не хватает рабочих рук. Из-за этого приходится ежегодно привлекать около 120 тысяч временных работников. Надо вернуть жителей региона. Для этого необходимо в первую очередь легализовать рынок труда. Во-вторых, сделать заработную плату белой и достойной. Тогда все те, кто работает в Санкт-Петербурге, вернутся в область.

Ирэн ОВСЕПЯН