XI спартакиада среди предприятий, организаций и учреждений города Всеволожска продлится весь октябрь. Соревнования будут проводить на различных площадках города каждую пятницу во второй половине дня. Всего в спартакиаду включены состязания по семи видам спорта: лапта, городки, мини-футбол, легкоатлетическая эстафета, боулинг, многоборье ГТО и полоса препятствий.

В этом году в спартакиаде принимает участие 11 команд. Участвовать в состязаниях могут только сотрудники предприятия, запрещено привлекать посторонних лиц из спортивных клубов или команд. Такое строгое требование было выдвинуто потому, что основной задачей мероприятия является привлечение к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом взрослого населения различных возрастов и профессий, а также – укрепление корпоративного духа в коллективах. Мероприятие проводится в рамках всероссийской акции «Я выбираю спорт». Организатором выступает отдел физической культуры и спорта администрации Всеволожского района.

Открытие спартакиады состоялось 6 октября на стадионе всеволожской Школы № 2. На торжественную церемонию был приглашён артист оригинального жанра Роман Онипко. Он показал чрезвычайно модный сейчас футбольный фристайл. В тот же день прошли соревнования по городкам и мини-футболу.

В ближайший четверг, 12 октября, на территории Всеволожского агропромышленного техникума пройдёт легкоатлетическая эстафета, а в пятницу, 13 октября, во всеволожской Школе № 3 – многоборье ГТО и полоса препятствий.

Людмила ОДНОБОКОВА

На фото автора: Роман Онипко выступает на церемонии открытия спартакиады