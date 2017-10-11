– несется с импровизированной сцены на Юбилейной площади города Всеволожска. 14-я по счету районная осенняя сельскохозяйственная ярмарка раскрыла свои жаркие объятия для многочисленных гостей, сельхозпроизводителей, предпринимателей, фермеров, самородков-умельцев и мастеров земли.

Ярмарка нынче открылась день в день с празднованием Всероссийского дня работников сельского хозяйства. А это – особенный праздник для миллионов россиян. Да и для всей страны. Лучшие самодеятельные коллективы района пришли поздравить и повеселить народ. Пляшет под запевки фольклорного коллектива «Воталинка» да под песни образцового народного коллектива «Крупеничка» стар и млад, веселится народ от души на площади, – любо-дорого посмотреть. И не забывает про главное, зачем пришли на ярмарку.

Подробнее о мероприятии читайте в материале Татьяны Трубачевой в ближайшем номере газеты «Всеволожские вести».

Фото Антона ЛЯПИНА