Новая рекреационная зона открылась во Всеволожске

10 октября в торжественной обстановке в микрорайоне Мельничный Ручей во Всеволожске состоялось открытие нового парка.

На праздничную церемонию открытия рекреационной зоны приехал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который поздравил горожан с радостным событием и поговорил по душам с местными жителями. Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский рассказал предысторию создания парка и подчеркнул, что появление новой благоустроенной зоны в городе посвящено двум важным событиям: это 90-летие Ленинградской области и Год экологии в Ленинградской области.

Новый парк начинается от Алексеевского проспекта, 73 и идёт вдоль берега озера, которое до сих пор не имеет названия. Это озеро искусственного происхождения много лет назад с помощью дамбы было создано в пойме реки Лубья. На его берегах растут вечнозелёные сосны. Мало того, что озеро получилось очень живописное, оно ещё и подпитывается подземными ключами, поэтому вода в нём всегда чистая.

Местные жители написали немало писем в разные инстанции с просьбой благоустроить этот участок города. Активное участие в его судьбе приняли депутат совета депутатов Всеволожского района Ирина Бритвина и депутат ЗакСа Ленобласти Александр Матвеев. С 3 июля 2017 года здесь начались работы по благоустройству. Их проводила ландшафтная компания «Лонопарк». Отныне это будет не просто красивый берег безымянного озера – рекреационная зона со специально оборудованными площадками для отдыха получила название «Алексеевский парк».

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА