Сегодня, 10 октября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил предприятие «Нокиан Тайерс» во Всеволожском районе.

– Отрадно отметить, что сегодня 80 процентов производимых концерном шин выпускается в России, – отметил глава 47-го региона. – Всеволожские шины реализуются не только в России, но и в Китае, Европе, США и Канаде. Завод также один из ключевых работодателей Всеволожского района – на производстве трудится 1,5 тысячи человек. Средняя заработная плата на предприятии составляет 87 тысяч рублей. Рабочие места оборудованы новейшими технологиями. Это уникальное производство, в котором задействованы даже роботы. Производство растет быстрыми темпами. Давайте встретимся лет через шесть, на торжественной церемонии выпуска 200-миллионной шины.

Отметим, что завод «Нокиан Тайерс» в Ленинградской области был заложен в 2004 году, а в 2005 году предприятие уже выпустило первую продукцию. Изначально на производстве изготавливалось всего 23 типоразмера шин, сегодня ассортимент продукции превысил 1700 наименований.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА