Полицейский из Агалатово претендует на звание «Народный участковый»

На сайте ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области стартовало онлайн-голосование в рамках регионального этапа конкурса «Народный участковый». Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию лучшего участкового уполномоченного полиции. По итогам первого этапа конкурса Всеволожский район на голосовании представляет лейтенант полиции Михаил Герасименко, работающий в Агалатовском сельском поселении.

Всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится МВД России. Данная акция призвана способствовать повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формирования позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции.

Победители каждого этапа конкурса определяются большинством голосов населения, набранных по итогам голосования. Любой желающий может проголосовать за того сотрудника, который, по его мнению, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции.

Конкурс проходит в три этапа. Первый этап проводился на районном уровне. На этом этапе «Народным участковым» Всеволожского района был признан Михаил Герасименко из Агалатово. На втором этапе конкурса, который продлится до 16 октября, определяется лучший участковый региона. Этот участник будет представлять Ленобласть на завершающем этапе голосования за лучшего участкового страны в 2017 году.

Лейтенант полиции Михаил Герасименко хорошо известен агалатовцам. Как рассказывают местные жители, к нему можно обратиться в любое время дня и ночи за помощью и за советом. Не считаясь с личным временем, он старается сделать все возможное, чтобы разрешить сложившуюся трудную ситуацию.

Проголосовать за Михаила Герасименко и поддержать выдвижение нашего земляка на финальный этап конкурса «Народный участковый» можно по адресу: https://78.мвд.рф/Konkursi/народный-участковый-2017