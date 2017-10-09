Более 10 тысяч вакансий будут представлены в рамках Единого дня трудоустройства, который пройдет 10 октября во всех районах Ленинградской области. О том, что запланировано в рамках масштабной акции по трудоустройству, нам рассказала директор Всеволожского филиала ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» Елена Наделяева.

– Какие перспективы ожидают посетителей Единого дня трудоустройства?

– Соискателям мы предлагаем посетить уникальные площадки, где можно пройти сразу десятки собеседований и напрямую пообщаться с работодателем. Это одна из самых главных ярмарок вакансий этого года.

– А в чем «изюминка» этого года?

– В этом году наши соискатели могут стать участниками онлайн-конференции в формате ток-шоу «Критерии и тренды рынка труда» с участием губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, председателей отраслевых комитетов. Конференция пройдет на главной площадке Единого дня трудоустройства во Всеволожске на предприятии «Нокиан Тайерс» и будет транслироваться во всех районах Ленинградской области.

– Какова цель подобных мероприятий?

– Единый день трудоустройства организован для того, чтобы жители области нашли работу, а предприятия – пополнили кадровые резервы. Также для соискателей организован мастер-класс от ведущего бизнес-тренера Владимира Мариновича «Построение эффективной команды» и онлайн-семинар об актуальных вопросах трудового законодательства.

Помимо этого, 10 октября состоится запуск интерактивного портала службы занятости по поиску работы, который сделает возможным взаимодействие работодателей и соискателей в режиме «онлайн».

– А какова сегодня ситуация с безработицей в Ленинградской области?

– Она в Ленинградской области составляет 0,37 % – это самый низкий показатель, зафиксированный в регионе за последние 3,5 года. Региональная биржа труда с начала года оказала более 500 тысяч консультационно-информационных услуг работодателям и соискателям по вопросам занятости. Профессиональное обучение по наиболее востребованным рынком труда региона специальностям сейчас проходят более 1,5 тысячи жителей области.

Кстати…

Сегодня во Всеволожском районе, как и во всей области, наиболее востребованы рабочие специальности – электромонтеры, газосварщики, слесари-сантехники высокой квалификации. Если внимательно изучить банк имеющихся свободных рабочих мест, сразу станет ясно, что 70 процентов вакансий относятся именно к рабочим специальностям. Не все же должны быть менеджерами, юристами и экономистами! Кстати, трудоустроиться таким специалистам труднее. Любой труд – облагораживает. При наличии профессионально-технического образования квалифицированный монтажник может зарабатывать ничуть не хуже менеджера.

Об этом мы рассказываем на ярмарке профессий и учебных мест. Приглашаем педагогов из колледжей, техникумов и ребят-старшеклассников. Подростки выражают заинтересованность. Но, к сожалению, пока выпускников учебных заведений в системе профтех­образования не хватает для удовлетворения нужд экономики страны, особенно учитывая явный дефицит рабочих кадров.

Беседовала Ирэн ОВСЕПЯН