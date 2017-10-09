Минувшая суббота прошла весело и увлекательно для семейной молодежи Всеволожского района. Выходные в нетрадиционном для молодой семьи формате предложила провести районная администрация. На базе ЛОГУ «Молодежный» в Морозовском городском поселении был организован слет молодых семей. На выходные дни пары могли забыть о привычных делах и заботах, полностью посвятив себя отдыху: занятиям спортом, общению с такими же молодыми родителями, участию в мастер-классах и дискуссионных круглых столах.

Именно работа дискуссионных круглых столов стала центральным событием мероприятия. Молодым людям была предоставлена возможность напрямую пообщаться с представителями органов муниципальной власти. Сотрудники комитета по социальной защите населения, комитета по образованию администрации Всеволожского района, ГБУЗ «Всеволожская КМБ» приехали к молодежи, чтобы ответить на все вопросы, которые люди зачастую просто не знают, кому адресовать. Темы поднимались самые разнообразные: от действующих льгот на приобретение жилья для молодых семей и выплат пособий на ребенка до оказания педиатрической помощи и практического применения методик воспитательного процесса.

На встречу с молодежью приехали глава районной администрации Андрей Низовский, заместитель главы по социальному развитию Елена Фролова, депутат ЗакСа Ленобласти Александр Матвеев. Здесь-то и развернулась настоящая живая беседа. Молодые мамы интересовались открытием детских садов, школ и спортивных объектов, а их супруги – состоянием дорог. Звучали вопросы и от многодетных семей, которых не так уж мало во Всеволожском районе, о перспективах реализации областного закона № 105-ОЗ «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области».

Андрей Александрович рассказал молодым людям о ближайших планах социального развития поселений района и отметил, что перспективное развитие – это комплексный процесс, который подразумевает строительство спортивных объектов, модернизацию дорожной инфраструктуры, создание комфортных городских зон отдыха. И работа по реализации всех проектов должна проводиться в тесном взаимодействии всех уровней и структур власти – районной, региональной и федеральной.

Фото Антона ЛЯПИНА