Дольщикам ЖК «Олимп» и «Радужный» показали перспективу

Вопросы сдачи проблемных многоквартирных домов обсуждались вчера, 6 октября, в КДЦ «Южный».

На встрече с дольщиками присутствовали заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин, заместитель председателя областного комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы, начальник департамента государственного строительного надзора Денис Горбунов, генеральный директор ОАО «ГлавСтройКомплекс» Николай Пасяда, первый заместитель главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Сергей Гармаш.

Дольщики ЖК «Олимп» и «Радужный» возмущенно рассказывали, что ключи от квартир должны были получить в прошлом году, но долгожданное новоселье затянулось.

– В данное время решается вопрос о выдаче кредита, – рассказал собравшимся главный инвестор проекта Николай Пасяда. – Как только получим деньги, завершим строительство и пригласим специалистов из комитета строительного надзора. При благоприятном стечении обстоятельств уже к концу этого года честь объектов могут пройти экспертизу, после чего жильцы получат ключи от квартир. В случае, если банк нам откажет в кредите, придётся выставить на продажу активы компании.

– Мы готовы помочь застройщикам пройти все административные процедуры, – пообещал Михаил Москвин. – Но, поймите, правительство Ленинградской области не может профинансировать стройку. Ведь дома до сих пор не построены.

– Договор о долевом участии заключили в 2015 году, – рассказывает пострадавшая Алевтина Никифоровна. – Оформили ипотеку. Внесли первый взнос в размере 700 тысяч рублей. Сейчас ежемесячно платим около 30 тысяч рублей. Наш многоэтажный дом должны были построить во втором квартале 2016 года. Но стройка затянулась. Обещаниям главного инвестора, так и хочется ответить крылатой фразой: «Не верю!» В данный момент нам даже негде прописаться. А из-за отсутствия регистрации мы не смогли отправить ребёнка в детский лагерь. Вот такая печальная история…

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА