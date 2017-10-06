В Муринском центре образования открылось новое дошкольное отделение

Муринский центр образования № 1 пополнился еще одним образовательным дошкольным учреждением: 6 октября состоялось торжественное открытие детского сада на 80 мест в доме № 3 на бульваре Менделеева.

Это радостное событие разделили с педагогами, родителями и детьми председатель областного комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, глава Муринского поселения Валерий Гаркавый, председатель районного комитета по образованию Ирина Федоренко, представители застройщика – генеральный директор «Полис групп» Алексей Морозов и председатель совета директоров группы компаний Дмитрий Смирнов.

Сергей Тарасов выразил слова благодарности в адрес всех, кто участвовал в работе по открытию детского сада, оценил качество нового дошкольного учреждения и сказал, что до конца года в поселении планируется создать еще несколько сотен мест для дошкольников.

Андрей Низовский, который уже два дня подряд принимает новые объекты в районе (открытие памятника Д.И. Менделееву в Западном Мурино, начало движения через «прокол» под КАД, открытие детского сада в Кудрово и пришкольной спортивной площадки в Янино), поздравил всех участников торжества с замечательным праздником и сообщил, что скоро в Мурино откроется еще один детский сад. Таким образом, проблема с дошкольным образованием в этом поселении до конца года будет практически решена.

Соб. инф.

Фото Анастасии МАКСИМОВОЙ