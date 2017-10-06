К очередному Российско-Финляндскому культурному форуму, прошедшему в сентябре в Санкт-Петербурге уже в 18-й раз, была подготовлена масштабная программа мероприятий, посвященных празднованию 100-летия независимости Финляндии и объединенных главной темой – «100 образов культуры». В рамках форума состоялись переговоры руководства Агалатовской школы искусств с представителями Фонда памяти Моозеса Путро.

Финские партнёры выразили заинтересованность в организации выставки «По следам Самули Паулахарью» в Агалатово. Открытие выставки планируется на 28 января 2018 года, в период проведения в школе искусств межрегионального музыкального фестиваля «Романтики Балтийского моря».

Самули Паулахарью был известным этнографом и в 1911 году с исследовательскими целями совершил велоэкспедицию в Ингерманландию. Во время своих поездок он фотографировал ингерманландские села, а также фиксировал среду с помощью выполненных им рисунков. Помимо этого, он брал интервью у людей, которых встречал.

В результате родился уникальный материал об истории Ингерманландии. Фотографы Ингерманландского культурного общества объездили Ингерманландию спустя 100 лет после поездки Паулахарью и сделали снимки тех же самих мест. Так в 2016 году родилась выставка «По следам Самули Паулахарью», созданная Фондом памяти Моозеса Путро. В центре внимания выставки – история Ленинградской области, 90-летие которой отмечается в этом году.