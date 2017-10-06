Сегодня, 6 октября, у школьников – как, впрочем, и у всех жителей поселка Янино, – был замечательный повод с утра пораньше собраться на новой спортивной площадке – ведь на торжественную церемонию ее открытия приехали глава МО «Всеволожский муниципальный район» Ольга Ковальчук, глава районной администрации Андрей Низовский, руководители Заневского городского поселения Вячеслав Кондратьев и Алексей Гердий, а также представители областного регионального отделения Всероссийской федерации школьного спорта.

Приветствуя хозяев новой спортплощадки, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский отметил, что в Заневском городском поселении в ближайшем будущем будет построено несколько социально значимых объектов – новая школа, а рядом с ней – громадный многофункциональный стадион и крытый ангар для занятий спортом в непогоду и зимнее время.

Открытие новой спортивной площадки, которую вполне можно назвать мини-стадионом, обернулось ярким праздником с участием творческих коллективов. Торжественную церемонию открытия украсило эмоциональное выступление театра спорта балета под руководством Ольги Гулий – участника открытия Олимпийских игр в Сочи. Также гостей церемонии порадовали своим талантами образцовый ансамбль русской песни «Росиночка» и воспитанники культурно-спортивно-досугового центра с задорной композицией «Танцуй, Заневка!»

Остается добавить, что Заневское городское поселение своевременно вошло в общероссийскую программу «Газпром – детям», в рамках которой и была построена новая спортивная площадка в поселке Янино. Так что впереди у жителей поселения тренировки, соревнования и победы.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА