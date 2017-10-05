В Мурино открыли памятник Менделееву

В Западном Мурино на бульваре Менделеева 5 октября торжественно открылся памятник великому русскому химику, создавшему Периодическую систему элементов. Инвестором стала компания-застройщик.

Авторы композиции «Сон Менделеева» Владислав Муханов и Иван Зубарев решили отразить в своей работе хрестоматийно известный эпизод из жизни Дмитрия Ивановича Менделеева. В арт-объекте были использованы нержавеющая сталь, бронза, латунь.

Постамент в виде рваных кусков металла является выражением творческого процесса, увенчавшегося созданием Периодической системы химических элементов. Завершает композицию парящая, словно во сне, фигура Дмитрия Ивановича Менделеева.

В открытии памятника приняли участие представители трех уровней власти. Заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин, обратившись к жителям Западного Мурино, сказал:

– Хотел бы поздравить своих коллег, главу администрации Всеволожского района Андрея Низовского, главу Муринского муниципального образования Валерия Гаркавого и Станислава Данеляна, генерального директора компании «Арсенал-Недвижимость», с этим памятным событием. Каждый старается привнести что-то положительное в развитие Западного Мурино. Хочу призвать жителей Мурино, чтобы и они, со своей стороны, поучаствовали в общем процессе благоустройства: высаживали деревья, заботились о своих дворах.

Инициаторы установки памятника надеются, что скульптурная композиция станет культурной доминантой микрорайона, а также одним из символов Муринского муниципального образования.

Фото Антона ЛЯПИНА