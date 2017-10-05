Последняя неделя сентября ознаменовалась необычными событиями в Музее-усадьбе «Приютино». Съёмочная группа киностудии «Лендок» выбрала «Приютино» в качестве декорации для одного из эпизодов полнометражного фильма «Легенды Петербурга. Ключ времени».

Кинематографисты снимали эпизод фильма, действие которого разворачивается в 60-е годы прошлого века, в старой котельной, которая находится на территории музея-усадьбы. Картина в этой котельной сложилась такая: главная героиня и её отец сидят и мечтают о светлом будущем. А сами в это время пребывают в нищете.

Директор Музея-усадьбы «Приютино» Леонид Викторович Мазур так прокомментировал этот эпизод: «Возле котельной была воссоздана атмосфера как будто из моего детства: на верёвках сушится нижнее бельё, рядом стоит разбитый автомобиль «запорожец». Я ведь провёл своё детство в Приютино. И сейчас понимаю – хорошо, что мы сохранили кочегарку как кусочек старого быта. Его можно назвать модным словом «аутентичность», а по-простому сказать – «отсталость». Но ведь кому-то она сейчас пригодилась! Съёмочная группа посетила в Ленинградской области несколько старых котельных, но они не подошли, потому что все они перешли на газовое оборудование. А у нас котельная отапливается углем. Оказывается, это тоже имеет свою ценность».

Планируется, что фильм «Легенды Петербурга. Ключ времени» выйдет на телеэкраны осенью 2018 года.

Людмила ОДНОБОКОВА