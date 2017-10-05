Когда в России 4 октября праздновалась 85-я годовщина со дня образования гражданской обороны, во Всеволожском районе никаких природных и техногенных катаклизмов не произошло, и тем не менее сотрудникам отдела администрации по делам ГО и ЧС было не до отдыха.

Они вместе с работниками районного комитета по образованию в соответствии с письмами комитета общего и профессионального образования Ленинградской области и отдела по делам ГО и ЧС администрации МО «Всеволожский муниципальный район» в период с 4 по 6 октября провели учения в школах г. Всеволожска в рамках Всероссийской штабной тренировки.

К примеру, в СОШ № 5 г. Всеволожска были проведены открытые уроки по ОБЖ: школьникам рассказали о комплексной безопасности и действиях при обнаружении пожара и порядке действий по сигналам гражданской обороны. Здесь же были проведены инструктажи и практические тренировки по эвакуации в случае возникновения ЧС.

Вот что рассказал об этих учениях заместитель директора по безопасности и преподаватель по ОБЖ СОШ № 5 Фёдор Бордашевич: «Начнём с того, что школа несёт ответственность за жизни и здоровье учеников, и потому подобные тренировки для нас не в новинку. Мы каждый учебный год начинаем и заканчиваем учениями по пожарной безопасности. И этот год не стал исключением. При этом средства индивидуальной защиты находятся в классах, и дети знают, как ими пользоваться.

Время сейчас непростое, в мире много горячих точек, и, как следствие, возросла угроза проведения террористических актов на территории нашей страны. Поэтому мы инструктируем детей, как правильно себя вести при возникновении террористической угрозы. Не оставляем без внимания и инструктажи по соблюдению правил дорожного движения.

Наша основная задача – научить детей пользоваться индивидуальными средствами защиты, оказывать первую помощь пострадавшим, т.е. правильно действовать в экстремальных ситуациях и должным образом реагировать на сигналы об опасности. Сегодня мы начали учебный день с открытого урока по ОБЖ. После урока по сигналу «пожар», поданному по громкой связи, была проведена учебная эвакуация учащихся с 1 по 11 класс из школы. В нормативы уложились».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона КРУПНОВА