В ближайшую пятницу в газете «Всеволожские вести» выйдет очередной выпуск постоянной рубрики «Крим-факт».

Читатели смогут погрузиться в мир криминальной хроники – узнать о циничном ограблении пожилой женщины и неожиданной улике, найденной полицейскими на месте преступления в деревне Янино; о дерзком налете неизвестных грабителей на бытовки строительной компании; об оперативных действиях всеволожских полицейских, по горячим следам задержавших предполагаемого убийцу семьи из трех человек в деревне Проба. Также поклонников рубрики ожидает знакомство со странной историей подростка, сбежавшего из Всеволожской КМБ и вновь доставленного туда с тяжелым отравлением неизвестным веществом; информация о многомиллионном судебном иске к нерадивому собственнику земли, организовавшему на сельхозугодьях незаконную добычу песка; а также подробности расследования гибели женщины в поселке Кузьмоловский.