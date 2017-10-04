Работу ленинградского мультицентра отметили на федеральном уровне

Мультицентр социальной и трудовой интеграции стал победителем конкурса, организованного Национальным агентством развития квалификаций.

В номинации «Равные возможности» конкурсного отбора лучших практик предприятий и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, подготовку, повышение квалификации и переподготовку рабочих кадров мультицентр разделил первую строчку с национальной ассоциацией участников рынка ассистивных технологий «АУРА-Тех», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Победа в конкурсе, инициатором проведения которого выступило Национальное агентство развития коммуникаций при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, позволило ленинградцам получить статус пилотной площадки и войти в базу данных лучших образовательных организаций по подготовке, повышению квалификации и переподготовке рабочих кадров.

Всего по результатам отбора в базу данных в шести номинациях включены 43 практики из разных регионов России.

Ранее Мультицентр был включен в число лучших региональных практик развития Агентством стратегических инициатив.