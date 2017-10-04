Областной фестиваль Губернаторского молодежного отряда «Включай лето!» прошел в поселке имени Морозова. Здесь подвели итоги прошедшего лета и наградили лучших из лучших.

На мероприятие съехались ребята из Бокситогорского, Волосовского, Выборгского, Гатчинского, Киришского, Лодейнопольского, Лужского, Подпорожского, Приозерского, Сланцевского, Тихвинского, Всеволожского, Кингисеппского, Тосненского районов и города Сосновый Бор.

Самые активные и трудолюбивые получили не только почетные грамоты, но и памятные сувениры – наручные часы и рюкзаки с символикой Губернаторского молодежного трудового отряда. За активное участие в летнем трудовом сезоне собравшихся поблагодарил специалист комитета по молодежной политике Ленинградской области Александр Моисеев. Вместе с руководителем Центра «Молодежный» Татьяной Гулевич они наградили лучших из лучших.

Конкурсная программа фестиваля прошла в два этапа. Строгое жюри вначале заочно отобрало лучшие работы на тему «История одного лета», которые и были представлены на празднике. «Отдых со смыслом», именно так назывался второй этап состязаний. Ребятам необходимо было предложить интересный и познавательный досуг для зрителей в рамках интерактивной площадки фестиваля.

Оценивались нестандартные решения, содержание и наполнение площадок, умение интересно подать материал. Вообще, фестиваль прошел весело. Молодежь с драйвом пела, танцевала и рассказывала о незабываемом лете.

– Каждый год заявок на участие в трудовом отряде всё больше, – отмечают на областной бирже труда. – Всего в Ленинградской области было трудоустроено пять тысяч подростков. Многие из них мечтали попасть в Губернаторский отряд. К примеру, на одно рабочее место во Всеволожском районе претендовали четверо. Выбирали по школьным показателям. Предпочтение отдавали самым ответственным и серьезным.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА