Сегодня, 4 октября, в администрации Всеволожского района прошло совещание, темой которого стала ликвидация несанкционированных свалок в районе.

На совещании присутствовали специалисты комитета государственного экологического надзора Ленинградской области, сотрудники администрации района и представители Всеволожского дорожно-строительного управления. Обсуждались наиболее острые проблемы: организация вывоза мусора с территорий поселений, установка площадок для мусорных контейнеров и меры наказания нарушителей, сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района.

Подводя итоги встречи, было принято несколько важных решений. Прежде всего специалисты договорились создать рабочие группы, в которые войдут представители муниципальных образований, комитета государственного экологического надзора, Всеволожского ДРСУ и патрульно-постовой службы. Такие группы будут совершать регулярные рейды по территориям, входящим в группу риска возникновения несанкционированных свалок, для выявления нарушителей. Помимо этого, было решено провести семинар для представителей муниципальных образований, на котором специалисты расскажут об организации работы земельного контроля.