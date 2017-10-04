Торжественное мероприятие, посвященное Дню пожилых людей, прошло в КДЦ «Южный». Организаторы праздника постарались на славу.

Много добрых слов, пожеланий здоровья и долголетия звучало в адрес виновников торжества. Чествование открыл Образцовый детский коллектив «Ансамбль русской музыки и песни «Узорица». Затем прочитали трогательные стихи, написанные победительницей детского конкурса Аней Кукушкиной. Приглашенные в КДЦ «Южный» ветераны и вправду словно помолодели – то ли благодаря царящей здесь энергии молодости, то ли от проявленной по отношению к ним заботы.

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский в своем выступлении отметил, что этот праздник – своеобразная дань традициям уважения и почитания людей старшего поколения, а также знак общественного признания огромного вклада пожилых людей в формирование государства.

– Сегодня особенный день, – сказал Андрей Александрович. – Мы поздравляем тех, кто дарит нам свою любовь и заботу, делится мудростью и жизненным оптимизмом. Мы всегда прислушиваемся к вашим советам и благодарны за помощь. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия!

Глава района наградил Благодарностями администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и памятными сувенирами почетных граждан поселений, активистов общественных ветеранских объединений.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА