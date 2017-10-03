Жителям Всеволожска помогут трудоустроиться

Возможность поучаствовать в информационной акции и взять приглашение на Единый день трудоустройства (10 октября в КДЦ «Южный») получат посетители сельскохозяйственной ярмарки во Всеволожске, которая пройдет 7 и 8 октября. Акция «Давай трудоустроимся» запущена региональной биржей труда. Мероприятие проводится во всех районах области.

Отметим, что единый день трудоустройства – это уникальная площадка, где можно пройти собеседование и напрямую обсудить условия труда с работодателем, получить помощь в подборе вакансий, консультации психолога-профконсультанта и специалиста по профобучению. Предусмотрено также скайп-соединение с системообразующими предприятиями региона. В акции примут участие предприниматели проекта «Займись делом», которые проведут мастер-классы, а также расскажут о своей деятельности.

Главной площадкой Единого дня трудоустройства в этом году станет лидер российского шинного рынка ООО «Нокиан Тайерс» во Всеволожске. В рамках мероприятия состоится видеотрансляция на все муниципальные районы ЛО деловой конференции на тему «Критерии и тренды рынка труда» с участием губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и председателей отраслевых комитетов.

Ирэн ОВСЕПЯН