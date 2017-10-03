В рамках прямой телефонной линии губернатора Ленобласти Александра Дрозденко 2 октября среди прочих прозвучал вопрос и от гражданина из Всеволожского района, касающийся благоустройства пешеходной дорожки, по которой жители корпусов дома 19 по Колтушскому шоссе попадают в центр микрорайона – на улицы Невскую и Народную.

Вопросы, поступающие напрямую от жителей, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский берет под свой личный контроль и предпочитает вместе с заявителем разбираться в ситуации, сообщает пресс-служба районной администрации.

Уже вечером этого дня в сопровождении депутатов МО «Город Всеволожск» и профильных специалистов администрации он выехал на место, чтобы оценить мероприятия, которые в плановом порядке предпринимаются администрацией Всеволожского района для создания комфортного пешеходного участка.

Локально-сметный расчет предусматривает обустройство пешеходной дорожки и пешеходных переходов по улицам Народной и Невской, а также вывоз мусора с пересечения ул. Малиновского и ул. Невской. Заранее предусмотренные средства выделены из бюджета города Всеволожска. Сейчас проходит завершающий этап конкурсных процедур, и уже через несколько дней будут подведены итоги электронного аукциона на проведение работ.

Андрей Низовский, изучив ситуацию, перезвонил гражданину, обратившемуся в приемную губернатора Ленинградской области, чтобы рассказать о мероприятиях по обустройству пешеходной зоны, которые будут предприняты уже в ближайшее время.

Фото Антона ЛЯПИНА