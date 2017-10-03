Во Всеволожске более 30 военно-патриотических клубов приняли участие в масштабной реконструкции военных событий. Организаторами акции «За Ленинград! Взять высоту!» выступили комитет по молодежной политике Ленинградской области, Центр «Патриот» и администрация Всеволожского района.

В субботу прошли два боя Великой Отечественной войны: танковый бой за Дорогу Победы и штурм Синявинских высот. Воскресное мероприятие было посвящено современным контртеррористическим операциям, в частности событиям в Афганистане. Зрителям представили настоящую схватку с моджахедами.

– Мы восьмой год подряд проводим такие мероприятия, – говорит организатор акции Алина Черникова. – Во Всеволожске у нас вторая по счету военно-историческая акция. В прошлом году в рамках фестиваля «За Петроград! За Ленинград!» на интерактивной площадке были воссозданы бои Первой мировой и Великой Отечественной войны. Нынешняя акция «За Ленинград! Взять высоту!» охватила несколько эпох – от Великой Отечественной войны до современных контртеррористических операций.

Главная цель таких мероприятий – воспитание патриотического духа среди молодежи, – подытожила собеседница.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА