5 октября мы все будем отмечать День учителя. Мы готовимся к этому празднику заранее. В пресс-клуб газеты пригласили известных в районе педагогов – председателя районного комитета по образованию Ирину Петровну ФЕДОРЕНКО, заслуженного учителя Российской Федерации, директора Ново-Девяткинской средней школы Галину Федоровну МАРТЫНОВСКУЮ, директора Всеволожской средней школы № 2 Оксану Михайловну РАСТОРГИНУ и заместителя главы администрации Всеволожского муниципального района Елену Ивановну ФРОЛОВУ. Вопросы задавали главный редактор «Всеволожских вестей» Вера Туманова, журналисты Нина Устичева и Татьяна Трубачева.

ТУМАНОВА. Накануне Дня учителя у нас в редакции собрались гости, каждого из которых можно отнести к элите районного образования. Хотя недавно я прочитала мнение одного известного в стране человека о том, что элита – не совсем нравственное в нашем обществе понятие, оно не должно распространяться на категории людей. Потому что каждый человек должен иметь равноправный доступ к образованию, медицине, возможности проявить талант. Ирина Петровна, как в нашем районе представлено лучшее образование, есть ли опыт, который перенимают другие и что вы любите в школе?

Посмотреть за горизонт

ФЕДОРЕНКО. Я учитель математики. В школе я люблю детей. Тот шум, который ощущаешь на переменах, те пытливые глаза, которые ты видишь, когда стоишь у доски, – это ни с чем не сравнимое состояние души, когда ты понимаешь, что нужен детям. Но это не высокопарные слова, это действительно так, потому что из маленьких камешков складывается тот фундамент, который называется «будущее России». И очень приятно, что ты стоишь у этих истоков как учитель, а теперь и как руководитель районного образования. Мечтаю, чтобы все наши школы были равнозначны, чтоб работали в равных условиях и городские, и сельские удаленные. В каждой школе должны быть созданы идеальные возможности для обучения всех детей и работать профессионалы высокого уровня. Каждая школа должна быть звездочкой образования Всеволожского района.

В настоящее время у нас 62 образовательных учреждения, это вместе с детскими садами и школами, в том числе 32 школы, из них 10 Центров образования, одна основная и одна вечерняя школы. В районе уже 40 детских садов. Вот и недавно мы открыли два детских сада, а на следующей неделе состоится открытие еще двух детских садов – в Кудрово и в Мурино. Приятно то, что не только для обучения и духовного развития каждого ребенка создаются условия в любом образовательном учреждении, но и для развития физического. На следующей неделе мы открываем созданный совместными усилиями и подаренный Газпромом замечательный стадион в Янинской школе. И таких стадионов у нас становится все больше, где проходят часы физической культуры, секции, всевозможные соревнования. Приятно, что одной из баз проведения Всероссийской Лиги школьного спорта стран СНГ стал Всеволожский район, что именно на наших спортивных площадках проходят соревнования. Мы рады, что гости видят достойные условия, которые созданы для наших детей.

УСТИЧЕВА. Ирина Петровна, вы руководитель с большим опытом работы. Я вас помню еще завучем шестой школы. Потом вы стали директором ВСОШ № 6, теперь возглавили образование Всеволожского района. Горизонты совсем другие. Скажите, а как изменился ваш взгляд на образование с высоты «птичьего полета»? Что-то новое вы для себя открыли?

ФЕДОРЕНКО. Во-первых, работа на этой должности – серьезный, кропотливый труд. Мне бы хотелось, чтобы к нам пришли последние новинки из образования других регионов. Мы не должны стоять на месте, мы должны двигаться вперед, на это нужно подвигнуть не только директоров, но и коллективы образовательных учреждений, начиная с детских садов, где воспитание идет с раннего возраста. Моя задача, чтобы это новое пришло в каждое образовательное учреждение и было востребовано.

Робот или человек?

УСТИЧЕВА. А в наших школах чему можно научиться педагогам других районов? Были ли попытки обобщения и распространения опыта учителей?

ФЕДОРЕНКО. У нас каждый год издается сборник по обобщению опыта передовых педагогов. В районе столько замечательных учителей! Учиться всегда нужно, поэтому моя задача к богатому опыту каждого учителя добавить искорку, чтобы его талант заиграл, еще больше раскрылся. В каждой школе есть замечательные учителя и есть замечательные руководители. Можно у вас здесь собрать весь директорский корпус, и каждому директору есть что рассказать о своих достижениях. А задача комитета – обобщить и дать возможность учителям и директорам получить больше информации. В дом хочется принести самое лучшее.

ТУМАНОВА. А какая изюминка в Ново-Девяткинской школе? Что только зарождается и что уже опробовано?

МАРТЫНОВСКАЯ. 34 года работаю директором, наверное, многое видела. Вначале о любимом районе. Мне во многих местах области и России удалось побывать – на экскурсиях, по обмену опытом. И все равно наш родной район замечательный и отличается тем, что у всех педагогов, работающих в районе, огромное желание внедрять в свой образовательный процесс новинки, которые мы где-то увидели. И если понаблюдать за статистикой, то практически все эксперименты начинаются со Всеволожского района.

Мы становимся флагманами, например, в кадетском движении. Могу похвастаться, что первые кадеты полтора десятка лет назад появились в Ново-Девяткинской школе. Теперь кадетское движение распространилось по всей Ленинградской области, хотя в свое время скептики говорили, что в общеобразовательной школе кадетов быть не должно.

Дальше: робототехника. Хочу сказать, что в каждой второй школе Всеволожского района она уже есть. Конечно, не сравнить это с технопарком в Кудрово – здание, помещение, оборудование, лаборатории… Мы, глядя на все это великолепие, понимаем, что не будем технопарком при нашей наполняемости сельской школы. Огромная благодарность за внедрение подушевого финансирования, когда деньги поступают исходя из количества учащихся, которое четко соблюдается. Сегодня большие деньги пошли в школы для приобретения наглядных пособий – за счет этих средств мы можем купить не просто компьютеры, в каждой школе есть интерактивные доски, мы закупили современных роботов. Все первые инновационные изобретения мы быстро внедряем.

Особенность нашей школы: мощный кадровый потенциал, потому что школа – это то место, которое мы любим. Человек, который не любит свою работу, сколько бы ему там ни платили, не задержится. А если мы посмотрим на нашу школу, то стаж работы многих не один десяток лет и высшие категории у половины педагогов. Наши дети вроде бы сельские, а в то же время метро в деревне – город! И мы пытаемся эту замечательную возможность использовать. Они добрые, муринские-лавриковские дети, – помогают носить воду в деревенский дом, и на огороде трудиться, и в то же время у них есть абонементы в Эрмитаж. Этот микс позволяет нам воспитать хорошего человека. Мы и воспитываем увлеченных, неравнодушных детей. И последнее: мы это дело очень-очень любим! Если бы не любили – мы бы не работали…

ТРУБАЧЕВА. Робототехника – это очень хорошо. Вы бы хотели, чтобы роботы заменили учителей?

МАРТЫНОВСКАЯ. Если коротко, то нет, потому что без человеческого общения, без взгляда «глаза в глаза» ничего не получится. Мы вырастим такого же робота. Благодаря этому самому роботу.

Что такое абакус

ТРУБАЧЕВА. Жванецкий на вопрос, что отличает современное поколение, ответил очень просто: мы умели считать в уме и любили бескорыстно. Не слишком ли много у современных школьников гаджетов? Некоторые даже таблицу умножения запомнить не могут. Ведь сосчитать можно и на компьютере. Многие входят в школу со своими планшетами, телефонами. У ребенка исчезает потребность запоминать, мыслить ассоциативно. Всегда есть подсказка наготове.

МАРТЫНОВСКАЯ. Мне кажется, для этого нужно соблюдать баланс. Гаджеты далеко не враги, если их разумно использовать. Но в то же время, если мы говорим о счете, то есть ноу-хау – ментальная математика, когда на абакусах дети читают стихи и одновременно считают. Мы закупили эти абакусы и начали пока для первых классов занятия. Во всем нужна золотая середина. Отрицать то, что приходит сегодня в современный мир, невозможно.

ФЕДОРЕНКО. Я согласна с Галиной Федоровной. Отрицать или отвергать то, что сегодня мир нам предлагает, мы не можем. Мы должны вместе с детьми войти в этот мир, попытаться понять, а потом уже помочь детям сориентироваться. Научить ребенка в этом информационном поле правильно и грамотно находить информацию – это одна из наших задач. Мы используем современные гаджеты для повышения мотивации детей к образованию. У нас эта практика существует уже не один год, и педагогические коллективы с этим работают.

Учиться милосердию

УСТИЧЕВА. Общество повернулось лицом к людям с ограниченными возможностями здоровья. Каково место инклюзивного обучения в школах района. Есть ли такие классы?

ФЕДОРЕНКО. В каждой школе есть такие детки. Отдельных классов мы не создаем, но в школах есть возможности для обучения таких детей. Для этих детей создаётся индивидуальная программа образования, и они находятся среди классных коллективов и занимаются по индивидуальной программе. Если нужно, для них разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут. Если кто-то не может посещать школу, дистанционно занимаются или после занятий в школе. К этому относимся очень внимательно и трепетно. Это полезно и для детей особенных, и для детей обычных, потому что они должны понимать, как помочь такому ребенку, проявляя милосердие и доброту.

УСТИЧЕВА. Новые школы оборудованы специальными приспособлениями для особых детей, а как в старых школах эта проблема решается?

РАСТОРГИНА. Наша Всеволожская школа № 2 является базовой площадкой ЕГЭ – мы принимаем в течение последних трех лет всю Ленинградскую область, в июне в штатном режиме порядка 8 лет принимаем на ЕГЭ школы района. Безусловно, среди них есть и дети с ограниченными возможностями здоровья, которые тоже приезжают сдавать ЕГЭ. Для них приобретено специальное оборудование, ведь специальные лифты в школе, которой 27 лет, невозможно установить. Мы покупаем «шагомеры» – специальные коляски, которые шагают по ступеням. Во всех школах есть пандусы, которые необходимы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Помочь сделать выбор

ТУМАНОВА. Как сориентировать ребёнка в его выборе будущей профессии?

РАСТОРГИНА. Если вернуться к вашему предыдущему вопросу, то я хотела бы сказать, что в школе главное – это ребенок, и можно уже ничего не обсуждать. Когда меня спрашивают, почему я 23 года работаю в школе, из них 8 лет директором, еще и преподаю (химия), мне есть что ответить. Играющий тренер должен быть. Учитель учителей, который ведет за собой детей, должен видеть детей, должен отслеживать новые тенденции. Дети сегодня другие, они не хуже и не лучше, они просто – другие. Очень прагматичные, ориентированные на определенный сегмент. Выбрав будущую профессию, такие настойчиво идут к цели. Меня очень огорчает, что эта целенаправленность вызывает потерю интереса к другим предметам, которые, как им кажется, не пригодятся в будущем. И я всегда говорю: «Ребята, никто не знает, что нам понадобится через пять – десять лет. Если вы будете целенаправленно развиваться и будете знать основы других предметов, то вы будете интересны окружающим людям».

На нашей базе сегодня проходит апробация новой системы повышения учительского роста – речь идет о том, что необходимо поднять учительскую планку до нового уровня. Идет апробация с точки зрения предметной области, методики преподавания, каких-то психолого-педагогических ситуаций, которые мы решаем практически ежедневно. Сегодня очень много мнений: кто-то считает, что всем этим мы травмируем учителя, что он и так обладает достаточными знаниями и умениями – показал свою квалификацию, есть диплом и аттестация. Но если мы каждый год, каждый день не будем расти, то мы не сможем подтянуть ребенка за собой. Только профессионализм учителя сможет воспитать ребенка, готового к жизни, конкурентоспособного. Наша задача – подготовить маленького человека к жизни, чтобы он вышел не как тепличное растение, а мог спокойно конкурировать в той среде, которая сегодня есть.

Говоря об апробации и профессиональном стандарте педагога, который будет введен с 1 января 2019 года, возвращусь к вопросу о роботах. Можно ли заменить роботом учителя? Абсолютно нет, потому что в том же самом профессиональном стандарте педагога основной блок – это личностные качества. Человек, который не любит детей, это – уже не учитель! Есть такое понятие: человек школы, когда работа для него – это хобби, когда человек живет профессией. Для семей это не просто, но это стиль жизни. Личностные качества – любовь к детям, нравственность, доброта, которые машина не сможет заменить. Мы стараемся в нашей школе, где 1 400 детей, точечно подходить к ним, по-разному. Есть у нас, например, и цыганская диаспора – в ней менталитет совершенно другой. Есть дети с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. с синдромом Дауна. Это вообще другая планета. Есть одаренные дети. Наша школа уже в течение семи лет – лидер олимпиадного движения, ниже второго места в районе мы никогда не спускались. А в этом году в области заняли первое место по региональным олимпиадам и вошли в список 13-ти лучших школ в РФ по олимпиадам. Сегодня в школе очень интересно, и я хочу, чтобы этот интерес не пропадал.

ТУМАНОВА. Вы, Оксана Михайловна, предварили мой вопрос. Поговорим о профильном образовании. Я понимаю, что это оправданно. Но получается – у нас есть школьная элита и физико-математические классы, гуманитарные, химико-биологические, кадетские. А остальные – в «отстойный класс» (как говорят отличники). Я знаю, например, семьи, живущие в Америке, где детей сразу делят: способных отсекают по первым результатам – в класс для одарённых, потом особо одаренных, потом в школу для избранных… Что лучше?

РАСТОРГИНА. О профильном обучении спорят уже много лет. Я в свое время работала в лицее № 1, и там 20 лет назад мы открывали химико-биологическое направление. Хочу сказать, что споры были всегда: кого отправлять в профильные классы, кого оставлять на базовом уровне. Мы же все разные, кто-то и в технологии может себя реализовать, не достигнув вершин в математике. Когда я училась, профильных классов не было, был единый базовый уровень. И все выучились и чего-то в этой жизни добились. Но моя личная точка зрения: профильное обучение оправданно.

Во-первых, потому что есть мотивированные дети, которые хотят получить углубленные знания по тому или иному профилю. И зачем загонять туда всех? У детей есть возможность расширить свои горизонты. Во-вторых, мы можем заниматься профориентационной работой. Другим это, возможно, просто не интересно. В нашей школе дети имеют возможность в течение года перейти в профильный класс.

ФЕДОРЕНКО. Это оправданно, но мы даем каждому ребенку возможность попробовать себя как в профильном классе, так и в общеобразовательном. В районе все 10–11 классы профильные, профиль разнообразный, в т.ч. и общеобразовательный.

А что нужно учителю

ТУМАНОВА. В чем можно посочувствовать учителю?

ФЕДОРЕНКО. Я бы не посочувствовала, а позавидовала ему. Эта одна из самых древних профессий на Земле. Каждый человек имел своего учителя. Пусть не школьного, а наставника ремесла. В наших школах работают люди, которые нашли себя в жизни. Они получают моральное удовлетворение и получают достаточно приличную зарплату. У нас в районе очень большое внимание уделяется педагогам. Предоставляется жилплощадь, материальная поддержка оказывается. Я благодарна администрации за эту поддержку.

РАСТОРГИНА. Я еще хочу сказать, как трудно учителю. К сожалению, СМИ в стране не поднимают авторитет учителя. (К вашей газете это не относится, вам спасибо за постоянную поддержку). Общественное мнение не воспринимает учителя как хотелось бы. Мы недавно были на 85-летии ЛОИРО, общались с прекрасными специалистами, которые создали эту систему дополнительного образования учителей. Но мало кто об этом знает и пишет.

ТРУБАЧЕВА. У учителей очень много писанины, бумаг. Это учителя отвлекает от образовательного процесса.

ФЕДОРЕНКО. Я уже 40 лет в образовании, и все время мы писали конспекты, отчеты. Хотелось бы просто прийти и провести урок. Но в сегодняшнем мире нужно много писать. У меня муж и сын медики, знаете, сколько у них бумажной работы, мы на их фоне выигрываем.

ТУМАНОВА. Сколько за классное руководство добавляется учителю?

ФЕДОРЕНКО. Две тысячи рублей. Но у директоров школ есть рычаг стимулирования и классного руководителя, и каждого учителя. За все, что учителя делают, они получают определенные доплаты. Конечно, это дополнительная нагрузка, но система завала бумагами существует у нас в разных отраслях. Хотелось бы поменьше.

УСТИЧЕВА. О молодых учителях: есть ли у них наставники? Система поддержки молодых педагогов на уровне района существует?

ФЕДОРЕНКО. У нас в этом году пришли в школы 52 молодых специалиста, это самое большое количество по районам в Ленинградской области. В каждой школе система наставничества существует, молодого специалиста окружают заботой, прикрепляют к нему опытного педагога, чтобы было проще ориентироваться в образовательном учреждении и в профессии. Давно была фраза: окончил вуз, забыл, приходи и учись заново. Когда приходишь в школу, многое приходится учить с нуля, здесь и нужен наставник. Он подскажет: как работать с родителями, как найти подход к трудному ребёнку и направить его энергию в нужное русло. Система наставничества существует и в районе. У нас есть методический центр, в котором есть и методический поезд, который ездит по школам, показывая уроки настоящих профессионалов. Считаю, у нас хорошая методическая поддержка для всех молодых специалистов, это отработано годами.

Район растёт, рождаются дети

ТУМАНОВА. Елена Ивановна, образование – ваша подотчетная сфера как заместителя главы районной администрации. Проблемы в этой сфере сегодня довольно ощутимые. Мы и говорим сейчас не о качестве образования, а о переполнении школ и нехватке детских садов. Каковы перспективы по открытию образовательных учреждений?

ФРОЛОВА. Прирост населения в районе в настоящее время действительно очень большой. Жилищное строительство опережает развитие всей инфраструктуры. В системе образования сейчас 42 200 детей. Но такими рекордными темпами, как в последние три года, это система никогда не развивалась, не было столько введено новых объектов. Только за последние полгода открыли шесть новых детских садов, и до конца года откроем еще шесть. Да, хотя очень бурно развиваемся, но все равно опаздываем за ростом населения. Думаю, что в конце концов мы преодолеем этот барьер и у нас не будет такой проблемы, как нехватка мест в детских садах.

Когда запускали проект Центров образования, в которые объединяли несколько школ или создавали школу-сад, мы не понимали, во что это выльется. Сейчас можно определенно сказать, что это было сделано правильно. Маленькая школа не может быть так оборудована, как Кудровский центр. Это региональная площадка, на которую приезжают смотреть замечательное оснащение не только из всех школ района, но даже со всей России. При создании Центров образования появилась возможность сосредоточить в них и профессиональные кадры, и современные образовательные технологии, усилить возможности воспитательной работы и всестороннего развития ребёнка.

Кстати, на уровне района принята дорожная карта по обеспечению доступной среды к объектам инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья, в которой четко прописаны конкретные сроки. Образовательные учреждения – в первую очередь, учреждения здравоохранения, уже достаточно хорошо приспособлены, и на это выделяются деньги из района и из областного бюджета. Что касается инклюзивного образования: единственный класс мы открывали в четвертой школе. Считаю, что нам в этом плане есть над чем поработать. Это все-таки востребовано, какие-то проекты мы реализуем через НКО – Фонд «Ольга». Он занимается и этими программами. У нас еще будет работа в области инклюзивного образования.

Где мужское плечо и твердая рука

ТРУБАЧЕВА. Для таких современных школ где брать кадры? Нужно же много новых педагогов! Чем заманить мужчину в учительский коллектив? У сегодняшней школы женское лицо. Раньше всегда в ней были мужчины – надежное плечо, твердая рука, хозяйская жилка…

МАРТЫНОВСКАЯ. У нас в Ново-Девяткинской школе 18 учителей – мужчин. Стимул есть: вот выдали учителю музыки квартиру, да он теперь никогда из школы не уйдет, а парень талантливый – Александр Юхновец. Молодой, и свой рок-ансамбль организовал. Ездит на конкурсы рок-групп.

ФЕДОРЕНКО. Каждый третий школьный директор – мужчина. Что касается штата у Оксаны Михайловны – в её второй школе 8 мужчин работает. Хотя проблема существует.

ТУМАНОВА. Может, как-то с этим целенаправленно работать? Надо создать в районе программу «Мужчины в школе». Вроде рекламы «Папа может!» (Про колбасу шучу, конечно). Может, начать с газеты? С публикаций, посвященных учителям-мужчинам?

ФЕДОРЕНКО. Согласна, давайте введем серию таких статей, проедем по школам, покажем наших мужчин-педагогов в деле.

ФРОЛОВА. К началу учебного года в школах штат, как правило, уже набран. Спасает близость к Петербургу, да и в новостройках много учителей живет. Вакансий практически нет. Но мы четко понимаем, что для привлечения педагогов в школу, а особенно мужчин, нужны социальные гарантии. Над этим вопросом администрация района работает.

18 квартир дали педагогам. Это служебное жилье – из фонда, который имелся в районе. Есть еще субсидии для приобретения жилья молодым специалистам, программа «Молодая семья», «Жилье для молодежи», программа по селу. Районные и областные власти ищут возможности поддержать образование. Многое делается, но нужно еще больше.

ТУМАНОВА. Вопрос к педагогам: что бы вы еще попросили у власти?

ФЕДОРЕНКО. Хочу добавить по поводу оплаты труда. Сейчас средняя зарплата в образовании в основном 37 тысяч рублей в месяц. К слову о мужчинах – они в школах зарабатывают вполне прилично за счет дополнительных кружков, работают на полторы ставки. У них вполне достойная зарплата. Учтем, что у педагогов летом два месяца отпуск. Кстати, идет тенденция к тому, что мужчины приходят работать и в детские сады. Я только радуюсь этому. Что касается просьб к власти – вопросы возникают постоянно. Поддержка есть. Но многое решаем в рабочем порядке.

МАРТЫНОВСКАЯ. Во-первых, очень остро ощущается нехватка учителей химии и физики. Это самые дефицитные учителя. Мы долго выясняли, почему? Очень маленький выпуск из педагогических вузов. Хорошо, если бы больше готовили выпускников этого направления. Второе: всё-таки очень много бумаг, мониторингов, исследований. Результаты мониторингов не всегда до нас доходят.

Школьное притяжение

РАСТОРГИНА. Хотелось бы вернуться к хорошей старой шефской системе, когда за каждой школой были закреплены предприятия и учреждения. Можно было привести туда детей для профориентации. Тогда шефы помогали школам, это было полезно и духовно, и материально.

ФРОЛОВА. Хотелось бы сказать еще об одной очень особенной роли школы. Есть такие поселения, где нет ДК. Школа является там культурным центром, тем местом, куда дети ходят не только на уроки. Здесь царит творчество людей, которые там работают. Тогда школа становится вторым домом и туда хочется идти. А теперь таких возможностей в школе становится все больше.

ФЕДОРЕНКО. Мы затронули многие грани образовательной системы Всеволожского района. Из состоявшегося разговора ясно: у нас нет повода для пессимизма. У нас впереди много планов и интересной работы.

ТУМАНОВА. С какими пожеланиями, Ирина Петровна, вы обратитесь к педагогам района в преддверии Дня учителя?

ФЕДОРЕНКО. Во-первых, хочу поздравить всех учителей, и не только Всеволожского района, с этим замечательным нашим праздником! Самое главное, хочу пожелать здоровья. Вы говорили про ступеньки, по которым нужно двигаться вверх. Хочу пожелать, чтобы эта лестница никогда не заканчивалась, потому что по ней можно идти только вверх. Я бы хотела, чтобы каждый учитель имел возможность профессионального роста, каждый ребенок с радостью шел в школу и считал ее своим вторым домом. Желаю успеха и профессионализма!

Фото Антона ЛЯПИНА