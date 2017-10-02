В этом году наш земляк Сергей Дмитриевич Афанасьев принял участие в районном этапе областного конкурса «Ветеранское подворье» и стал победителем в номинации «Птицеводство». Награду ему торжественно вручил на празднике, посвященном Дню Государственного флага РФ, глава администрации Всеволожского района А.А. Низовский.

Перепелиные яйца давно перестали быть экзотической пищей на нашем столе – их можно приобрести в любом продовольственном магазине. Только сила инерции, наверное, заставляет нас выбирать на прилавке продукт покрупнее – куриные яйца, ведь в них и содержимого больше, и чистить проще. Но не стоит пренебрегать тем, что дарит нам для здоровья природа.

Перепел – птичка-невеличка, а пользы от нее очень много, гораздо больше, чем живого веса в этом крошечном тельце. Держат пташек в клетках, потому что, как ни пытались люди, приручить этих диких маленьких курочек им не удалось. Зато селекционные опыты человека принесли очевидные успехи: выведено много разных пород перепелов, а началась эта деятельность, судя по всему, в Японии.

Перепела в их природной ипостаси живут в разных регионах мира, в том числе и в России. Перепел, конечно, не соловей, но во все времена находились люди, которые птицу эту ради пения держали дома в клетках. Знаменитый русский писатель С.Т. Аксаков однажды заметил: «… на Руси бывали, а может быть, и теперь где-нибудь есть страстные охотники до перепелов, преимущественно купцы: чем громче и чище голос, чем более ударов сряду делает перепел, тем он считается дороже. Я слыхал, что в старину плачивали по сту рублей за отличного перепела».

Теперь, говорят, только в Узбекистане жители держат перепелов в домах ради их пения. В России, да и в других странах, эту маленькую курочку разводят для диетического питания.

Птичка-невеличка

Именно с оздоровительной целью решил завести перепелок и Сергей Дмитриевич Афанасьев, когда серьезно заболел. Так в жизни часто бывает: не было бы счастья, да несчастье помогло. О разведении домашней птицы он раньше и не помышлял – его жизнь проходила в таких условиях, где места приусадебному хозяйству просто не было.

Сергей Дмитриевич после школы поступил в Иркутское авиационно-техническое училище, с отличием окончил его и по распределению был направлен в авиационный полк в город Пушкин.

Без отрыва от производства он получил высшее образование в Киевском военном инженерно-авиационном училище и в 1973 году был назначен инженером по авиационному оборудованию в полк, который размещался в эстонском городе Тапа. С 1978 до 1982 года служил в штабе округа в городе Рига, а затем был переведен в Польшу, в штаб Северо-Западной группы войск. Оттуда через пять лет в звании подполковника Афанасьев демобилизовался.

В 1994 году Сергей Дмитриевич вместе с семьей перебрался в Санкт-Петербург. Во Всеволожск вначале приезжал только на дачу, а спустя некоторое время окончательно осел в наших краях.

Чтобы поправить пошатнувшееся здоровье, Афанасьев семнадцать лет назад купил своих первых перепелок и стал ежедневно принимать в пищу сырые яйца, которые, как он узнал, понижают холестерин и укрепляют иммунную систему организма. Постепенно приобщились к этой оздоровительной диете его соседи, дети и внуки.

Через год-другой, когда стала очевидна реальная польза для здоровья, Сергей Дмитриевич купил клетку размером побольше, поселив в ней уже три десятка перепелов. Птичке-невеличке много места для клеточного содержания не требуется, всего-то 3 см на одну особь. Для разведения перепелок обычная клетка подходит мало, поэтому изготавливаются специальные – в три этажа и с наклонным дном, чтобы яйца легко выкатывались. Постепенно поголовье перепелок в личном хозяйстве Афанасьева увеличилось еще больше, тем более, что и постоянный спрос появился.

Снесла курочка яичко… пёстренькое

Много интересного рассказывает Сергей Дмитриевич о маленьких курочках, которые кормят его семью и других людей, с удовольствием приобретающих у него продукцию домашнего птицеводства:

– В природе перепела дают всего 20 яиц в год. Масса этого пестренького яйца составляет 10 процентов от веса перепелки. Представляете, если бы страусы так неслись? Одно яйцо весило бы 12–16 кг. Пять дней перепелки несутся, два дня отдыхают. В неволе живут перепелки, выведенные селекционерами с заданными характеристиками. Самочка японского перепела, к примеру, очень продуктивна – она дает 300 яиц в год. Перепела эстонской породы, полученные в результате скрещивания японской породы с «фараонами», размером покрупнее, но зато дают яиц поменьше.

Перепелка – птица очень чувствительная. Голос повысил, чужой человек зашел – они сразу реагируют. Даже если пересадишь птичек с одного этажа клетки на другой, на следующий день они несутся меньше. Расскажу вам такой случай: одна пожилая женщина из Бернгардовки купила у меня 10 перепелов. Месяца через четыре я позвонил, чтобы поинтересоваться, нет ли каких проблем? Оказалось, её перепелки несутся каждый день, без обычного двухдневного перерыва на отдых. Стали выяснять, как такое возможно. И к интересному выводу пришли: они реагируют на… музыку. Каждый раз, когда хозяйка садится завтракать, она «для настроения» включает легкую музыку. Видимо, и у перепелок тонус от приятной музыки поднимается, и они обходятся без отдыха.

Тех, кто решится последовать примеру Сергея Дмитриевича и завести перепелок, можно успокоить – не такое это уж и хлопотное дело, как может показаться. Многие ухитряются держать перепелов даже в городских квартирах – на утепленном балконе или в ванной комнате. В одной клетке помещаются 90 маленьких курочек, а на личном подворье поставить несколько таких «трехэтажных» клеток вообще не проблема. С кормами трудностей тоже никаких нет. Это раньше Афанасьеву приходилось покупать куриный комбикорм, теперь же производители выпускают и специальные корма для перепелов.

Есть, конечно, и свои секреты в содержании: птенцам, к примеру, нужно молоть корм на кофемолке, а размещать перепелок в клетке следует из расчета один самец на трех самочек. Надо знать и то, что в неволе перепелки не размножаются, для этого существуют инкубаторы.

Сергей Дмитриевич не сразу, а опытным путем определился с породой для содержания:

– Пробовал я разводить мясную породу – «техасцев», но мне не понравилось. У «японцев» и «эстонцев» уже в 21 день появляются половые различия: у девочки фартук серый, у мальчиков коричневая грудка, а «техасцев» только в 2 месяца можно различить.

Не следует сразу ждать птицеводам и большого «урожая». Перепелки начинают нестись постепенно, с одного яйца, первое откладывают в 46 дней, а к двум месяцам дают уже более 50% от заложенного природой количества яиц.

Важно знать, что маленьким курочкам нужна комфортная температура от 18 до 25 градусов, если ниже – они сразу перестают нестись. На сей счет у Сергея Дмитриевича тоже есть история, из личного, так сказать, опыта:

– Один священник из Тихвина взял у меня перепелов, отвез на свою дачу. Через неделю звонит и говорит, что они перестали нестись. Спрашиваю: «Как содержите?» Оказывается, у него на даче всего 12 градусов тепла. Значит, после этого две недели им придется восстанавливаться в подходящих условиях.

На вопрос, вдохновил ли кого-либо его птицеводческий пример, Сергей Дмитриевич отвечает:

– Перепелок берут для себя многие люди. Вот если бы каждое подворье содержало перепелов! Я слышал, что в Ленинградскую область завозят 15 млн перепелиных яиц из других регионов, а ведь мы бы сами могли себя обеспечить! Однозначно. Ленинградская область могла бы кормить себя не только перепелами, но и индоутками. Я поражаюсь тому, что мясо птицы к нам везут из-за границы.

Возвращаясь к началу рассказа, напомню, что перепелов С.Д. Афанасьев завел ради собственного здоровья, и вот какие результаты дало регулярное употребление перепелиных яиц:

– Когда я прихожу в поликлинику, участковый терапевт говорит: «Вот посмотрите, человек без холестерина идет!» Холестерин у меня действительно пришел в норму. Жена, узнав о таком эффекте, начала, наконец, тоже пить сырые перепелиные яйца, а раньше и не заставить было. Каждое утро я за полчаса до еды выпиваю пять яиц. Скорлупу можно высушить, освободив от пленки, и размолоть в кофемолке – это полезно для тех, кому не хватает в организме кальция.

Полезные свойства перепелиных яиц и превосходный вкус мяса этой маленькой птички знали и ценили наши предки. Сам Иван Грозный любил перепелов в чесночном соусе. Египетским фараонам к столу тоже подавали перепелов.

Гулять так гулять!

– Сергей Дмитриевич, а вы дома какое-то мясо, кроме перепелиного, едите?

– Да, мясо индоутки. Ее еще называют индейской уткой, мускусной уткой. Индоуток у меня штук 20, и инкубатор есть. Но с утятами поначалу мучение. На уход нужно потратить очень много времени. Многие из-за этого отказываются от разведения индоуток. Малыши перепелок, когда вылупятся, уже через два часа смотрят, что бы клюнуть. Детеныши индоуток совсем другие. Когда им трое суток от роду, нужно покрошить яйцо и бросить на спинку утенку, тогда другой будет со спины клевать – он воспринимает только тот корм, что шевелится. Поэтому я склонен верить, что в Бразилии индоутки живут на деревьях и клюют там насекомых и гусениц.

Мясо и яйца у этой домашней птицы очень вкусные, но она, в отличие, например, от кур, существо более нежное – родом-то ведь из Южной Америки. Холода боится. В прошлом году был у меня такой случай, – продолжает свои интересные истории Сергей Дмитриевич:

– Большой четырехкилограммовый селезень перелетел через ограду и плавал по Лубье. Случалось и раньше, что индоутки выходили поплавать в реку, но всегда возвращались домой. А этот – ни в какую. 3–4 месяца он всех прохожих удивлял, на него даже специально смотреть ходили, фотографировали: огромный, красивый, с зеленым отливом. Приманивал я его кормом, уток выпускал, думал, придет, как все другие до этого приходили. До самых холодов плавал по Лубье, а потом исчез. У индоуток уже в нулевую температуру ноги мерзнут, кто-то, наверное, забрал, когда он уже не шевелился. Мне рассказывали, что местные жители прикармливали моего красавца хлебом. Голодный пришел бы домой…

Но об индоутках мы решили поговорить в другой раз – это тоже прекрасная для домашнего содержания птица. Завершая сегодняшний разговор, добавлю: Сергей Дмитриевич очень ответственно относится к домашнему птицеводству, он разработал некоторые новшества для содержания перепелов: это касается вентиляции клеток, питьевого режима и других санитарно-гигиенических требований. Своими наблюдениями и советами он делится со всеми желающими.

Нина УСТИЧЕВА