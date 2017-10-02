Праздники, фестивали, различные мероприятия под девизом «Россия – многонациональная страна» – все увереннее входят в жизнь современной России. 16 сентября в муниципальном образовании «Свердловское городское поселение» впервые в истории поселка прошел праздник, оставивший в памяти и сердцах жителей добрые и яркие воспоминания, а многочисленным гостям, которые до глубокого вечера пели, танцевали на центральной площади поселения, запомнился не только искренним и теплым приемом зрителей, но и по-настоящему творческой атмосферой.

«Я, ты, он, она…»

…Со сцены центральной площади поселка им. Свердлова несется знакомая с советских времен песня: «Я, ты, он, она!..» – и площадь мгновенно отвечает: «Вместе – целая страна!» «Над тобою солнце светит», – начинают петь дети, – импровизированный зал подхватывает: «Родина моя!»

Но сцена – это только одна часть мозаики, из которой складывается праздник. Кстати, любой. На этом празднике под названием «Область моя, ты семья многоликая» атмосферу создавали и этнографические подворья различных культур и национальностей, палатки с угощениями, выставками народного творчества и мастер-классами для детей и взрослых.

На дизайнерских сарафанах и платьях Екатерины Планиной цветут ромашки и васильки, наливается спелый колос и расцвела белоснежная вишня. Горит рубинами рябина и вьется знаменитый сине-голубой барвинок… Екатерина Даниловна 45 лет живет в Ленинграде – Санкт-Петербурге, но во всех ее авторских работах – яркие краски родной Полтавщины. В постоянной экспозиции в областном Доме дружбы ее авторская коллекция, пожалуй, самая нарядная. Бабушкины и мамины рушники и знаменитые «вышиванки» – как добрый поцелуй родины.

– Мы не политики, – говорит Екатерина Даниловна, – мы простые люди. Тем более воспитанные советским обществом в духе дружбы с братскими народами. Такими и остаемся. Я 45 лет живу в Санкт-Петербурге, и в моем сердце Россия и Украина так и остались единым целым, и в моем сердце есть место и для Молдавии, и для Грузии, и для Казахстана, для всех народов нашей прекрасной страны. А вот воспитать, привить эти чувства современной молодежи, на мой взгляд, очень важно.

По соседству с яркими украинскими узорами – скромные краски нашего севера. И в этих неярких красках – та пленительная красота, которая берет сердце в полон. Тот самый «уголок России, отчий дом»… Красный угол в иконах, старинный самовар на углях, раздуваемый настоящим сапогом. Конфетки-бараночки, пироги, огромный поднос с яблоками и грушами. Хозяйки избы угощают всех чаем с конфетами и баранками. Это подворье храма Николая Чудотворца на Неве, и сегодня все зрители могут не только выпить чаю с монастырским медом, но и услышать замечательный мужской хор храма Святого Николая Чудотворца.

Идем на звук балалайки. Девчонки и мальчишки в красивых народных костюмах настраивают инструменты. Другие продолжают украшать свой уголок. Он очень привлекателен: на занавесках в яркий горох развешаны расписные деревянные ложки с бантиками. Руководит творческим процессом Юлия Александрова, художественный руководитель ансамбля русских народных инструментов Культурно-досугового центра «Нева».

– Мы представляем Центр традиционной русской культуры, которая сама по себе – чистый клад для любого, не только русского человека, потому что вобрала в себя все многообразие национальных культур, проживающих и сегодня на территории России. Но все-таки балалайка – царь-инструмент, главный инструмент нашего коллектива, в котором есть и домры, и гармошки, свистульки, дудочки, и даже флейта.

Ансамбль русских народных инструментов КДЦ «Нева», кстати, очень правильно называется – «Клад». Здесь занимаются дети от 6 и до 16. Гриша Лашков, к примеру, учится в восьмом классе. Класс тоже особенный – кадетский-полицейский, и в будущем, если, конечно, все сложится так, как мечтает Гриша, он будет служить в МЧС, а пока… Пока Григорий Ильич – так солидно и не без юмора он представляется, тихонечко наигрывает на своем трехструнном инструменте того самого «Комаринского мужика», и объясняет нам, несведущим, что «балалайка – самый красивый инструмент в ряду русских народных инструментов», и что на ней не только «Комаринского» можно играть, но кое-что и посерьезнее!» Например, «Рондо» Моцарта.

Трудно не согласиться с 14-летним философом, уже приобщенным к основам национальной культуры. Вообще на фестивалях подобного плана всегда трудно! Трудно выбрать из калейдоскопа впечатлений «самые-самые», потому что все нравится! Трудно из множества разговоров выделить те, которые наиболее полно помогут ощутить атмосферу праздника, его краски и вкус. Ведь самое главное в любом празднике, как и вине, – послевкусие. Что остается, так сказать, в «сухом остатке». Поэтому об этом чуть позже. А сейчас заглянем еще в одно место, еще в одно подворье, мимо которого равнодушно пройти невозможно.

«Скажи мне правду, атаман!»

Здесь хочется заглянуть в «походную харчевню», попробовать кулеша, который варится тут же, на поляне в огромных казанах. Детвора атакует «дозорную вышку», сражается на потешных пиках, а бывалые люди с неподдельным интересом рассматривают самый настоящий мундир казачьего есаула и многочисленные медали казачьего атамана Ивана Ивановича Черного. Все это и многое другое – передвижной этнокультурный казачий Центр «Северный курень».

Хуторское казачье общество Подпорожского района, пожалуй, самая многочисленная делегация на этом фестивале национальных культур. Самая колоритная и самобытная этнографическая деревня, от гостей на хуторе сегодня просто отбою нет! Все посетили и выставку фотографа Дмитрия Гридина «Казаки Присвирья», заглянули в курень, многие отведали казачьего кулеша. И начальник отдела культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Н.В. Краскова, и руководитель общественной организации «Совет по межнациональному сотрудничеству» Ю.А. Паламарчук, и председатель Малой Ассамблеи народов Северо-Запада С.В. Хмелев, да и все делегации из самых разных уголков Ленинградской области, остались довольны гостеприимством казаков.

Ну а мы, конечно, разговоры разговаривали с казачьим атаманом казачьего общества Подпорожского района, полковником Черным. Прямо так его спросили:

– Скажи нам правду, атаман, дорогой Иван Иванович, как вам удалось за такой небольшой срок построить здесь казачий хутор? Да столько народу привезти на праздник?

И атаман нам прямо, не кривя душой, ответил:

– В отношении этого куреня нас очень крепко поддерживает комитет по культуре Ленинградской области в лице его председателя Евгения Валерьевича Чайковского. Второй раз нам удалось выиграть грант Правительства: первый грант мы выиграли на фестиваль православной казачьей песни «Радуйся!», а второй – на построение вот этого казачьего куреня. Мы его построили у себя в Подпорожье, все мобильное и разборное, только нас свистнули – мы собрались и привезли и вышку дозорную, а шашку вострую, и харчевню походную, и выставку передвижную. Только коней не привезли. Зато хозяйка их – Татьяна Смыслова – самый настоящий кавалерист-девица, сегодня тоже здесь. Без ее коней ни один праздник у нас в Подпорожье не обходится. И казаков, и казачек, артистов наших – всех привезли. И «Никольскую вечерницу» во главе с ее руководителем, вахмистром Людмилой Рандошкиной, и весь наш коллектив, который называется «47 сотня».

Еще мы говорим с атаманом о роли казаков в истории становления Российского государства, вспоминаем казаков Присвирья:

– 12 казачьих застав стояло по реке, они проводили суда по Свири, охраняя их от набегов ворогов иностранных и местных разбойников. Казаки служили в царской охране, и всегда девиз казаков был только один: «За волю, веру и Отечество!»

Прапрадеды Ивана Черного – выходцы из Запорожской сечи – брали Измаил, победно входили в Париж и Берлин. Особенно гордится Чёрный своим дедом, Алексеем Ильичем Чёрным, полным Георгиевским кавалером, который геройски воевал в Первую мировую и успел повоевать во Вторую мировую. Жену Иван Иванович себе нашёл под стать: сержант ВДВ в прошлом, а ныне подъесаул казачьего общества Подпорожья, Раиса Александрова Чёрная ведает всей культурно-массовой работой казачьего сообщества. Еще предки подпорожского атамана писали письмо турецкому султану, а сейчас он сам вместе со всем казачьим сообществом Северо-Запада и казачьим полковником Василием Николаевичем Дарневым пишет в разные правительственные инстанции, мечтая возродить казачье войско Северо-Запада.

Как говорится, дай Бог каждому выбрать мечту по плечу и чтобы мечты сбывались. Особенно такие хорошие, как мечта о подобном празднике, как этот фестиваль, прошедший в поселке имени Свердлова. Беседуем с двумя чрезвычайно творческими и инициативными женщинами, от которых, как мы понимаем, зависело – быть фестивалю или не быть. Маргарита Михайловна Кузнецова, глава МО «Свердловское городское поселение», и глава администрации Ирина Вениаминовна Купина так ответили на мой простой вопрос:

«Как рождаются фестивали?»

– А очень просто, – отвечает Маргарита Кузнецова. – Надо очень захотеть, постараться, чтобы твоей идеей вдохновилось много людей, – тогда они ею загорятся и станут твоими единомышленниками. У нас сегодня здесь, на площади, совет депутатов практически в полном составе. Потому что у каждого в организации фестиваля «Область моя, ты семья многоликая» была своя задача и в становлении его положен, можно сказать, «личный кирпичик». А это очень ценно.

– И еще, как нам кажется, – дополняет Ирина Купина, – выбрано очень правильное и актуальное направление – тематика фестиваля. Мы ведь изначально думали провести такой небольшой, «локальный» фестиваль на муниципальном уровне. Это ведь наш первый опыт, пилотный проект, и очень не хотелось, чтобы первый блин был комом. Но жизнь все расставила по своим местам. Стоило нам только дать рассылки, информацию в сетях, в каких-то СМИ, как к нам «самотеком» стали поступать предложения. Откликнулись прекрасные казачьи коллективы, – их несколько: ансамбль армянского танца «Айстан», художественный руководитель Наира Хачатрян; издалека прибыл фольклорный коллектив «Оятская вечерка», представляющий традиционную культуру вепсов, с потрясающей постановкой «Куклы из бабушкиного сундука» (руководитель Евгения Климова). И наши соседи – ингерманландские финны из деревни Рапполово Всеволожского района, великолепный фольклорно-этнографический ансамбль «Рентюшки», и ансамбль цыганской песни и пляски «Красная роза» из Лесколово, тоже Всеволожского района. И, конечно, все лучшие коллективы нашего КДЦ «Нева». Всех просто не перечислить, каждый вносил свою краску в эту общую картину фестиваля, который получил масштаб, по сути дела, областного праздника.

Еще мы говорили с моими собеседницами о том, что, возможно, объединяет нас всех: ностальгия по тем временам, когда мы дружно жили в единой семье народов, и расцвет наций и в самом деле проходил через их сближение, а сближались нации на почве культуры. И о том, как важно это сейчас для нашего общества и особенно молодежи. Ведь живем в мире, раздираемом национальными противоречиями и враждой. Говорили о том, что этому надо обязательно противостоять и давать картину иного мира, где всем достаточно места под солнцем. Кстати, солнца в тот день было достаточно. И праздник получился на славу, и «первый фестивальный блин» был точно не комом.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА