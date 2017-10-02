Творческая встреча «Достойно благодарной памяти…» состоялась в минувшую субботу в Центральной межпоселенческой библиотеке города Кировска. Наши соседи по области пригласили к себе в гости краеведов Всеволожского района. Постоянные читатели библиотеки с большим вниманием и благодарностью слушали выступления авторов трех новых книг, которые вышли в свет в 2017 году.

Первое слово для презентации было предоставлено директору Всеволожского государственного историко-краеведческого музея Марине Семеновне Ратниковой. Недавно она выпустила пятый том книги «История Рябово с древнейших времен», в которую вошли семейные фотографии Всеволожских, переданные в дар муниципалитету французским коллекционером Андреем Сметанкиным.

Вместе с М.С. Ратниковой в Кировск приехал известный токсовский краевед Владимир Ильич Кудрявцев – летописец посёлка, благодаря которому ни одно значительное событие в творческой жизни его родного поселения не остается без внимания. Он рассказал о новом сборнике с материалами Вторых Токсовских чтений, а также о своей последней книге «Шуф», посвященной незаслуженно забытому поэту-романтику Серебряного века русской литературы.

Еще одна замечательная новая книга принадлежит перу жителя пос. Рахья Владимира Михайловича Овсянникова. «От Рахьи до Борисовой Гривы» называется эта исследовательская работа, в которой автор рассказал об истории торфоразработок и о людях труда, чьи имена теперь навсегда увековечены в истории.

Прекрасную атмосферу встречи выразила в своем письме в адрес редакции газеты «Всеволожские вести» главный библиотекарь Кировской ЦМБ Елена Владимировна Попкова: «Для меня этот день стал очень значимым и светлым; думаю, и для других участников встречи тоже».

С теплыми чувствами покидали гостеприимную библиотеку всеволожские краеведы – для них эта встреча тоже стала незабываемой.