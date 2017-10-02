Торжественная атмосфера царила 30 сентября в Театре «Буфф» – здесь награждали лучших педагогов Всеволожского района.

В мероприятии принимали участие глава МО «Всеволожский муниципальный район» Ольга Ковальчук, заместители главы администрации района Сергей Пирютков и Елена Фролова, депутат ЗакСа Ленобласти Александр Матвеев, председатель районного комитета по образованию Ирина Федоренко и другие почётные гости. Работников сферы образования поблагодарили за плодотворный, созидательный труд и преданность своему делу, профессии и стране.

Почётную грамоту Министерства образования и науки РФ получила директор Всеволожского районного методического центра Наталия Терешкова.

– Моя награда – это заслуга всего нашего коллектива. Для нас главное – профессионализм педагога, и поверьте, в нашем районе очень много хороших педагогов. Если начать их перечислять, это займёт не один час! Всеволожский район славится своими талантливыми педагогами и заслуженными учителями. Кстати, скоро на Всероссийский конкурс учителей отправится наш педагог, победительница регионального этапа.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона КРУПНОВА