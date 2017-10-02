В субботу, 30 сентября, в крестьянской усадьбе «Рутения», расположенной во Всеволожске, в микрорайоне Мельничный Ручей, прошел народный праздник «Бабьи именины». Чтобы отдохнуть и поучаствовать в мастер-классах, сюда приехали гости от мала до велика. Особенно много было семей с детьми.

Полное название праздника – Вселенские бабьи именины. Православные в этот день отмечают память четырех мучениц – Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. На Руси многие девушки праздновали свои именины именно в этот день, ведь эти четыре имени были популярны в народе. Так и появился праздник Бабьи именины, с которым стали поздравлять всех женщин.

На территории «Рутении» часто проходят народные праздники и гулянья. Гостей Бабьих именин ждали различные мастер-классы: по созданию тряпичной куклы, цветов из лент и украшения для рук в виде кольца. Также здесь учили выпекать блинчики и оладушки. Прошла ярмарка мастеров, представлявших свои изделия и продукты питания. Песнями, играми и хороводами гостей развлекали участники фольклорной студии «Здрава». Работала полевая кухня. Всех желающих угощали домашним пирогом.

Екатерина КОРОЛЕВА

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