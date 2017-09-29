Инновационное будущее – это сложный процесс

Вопреки избитому стереотипу о том, что россияне ленивы, эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) отмечают, что мы одна из самых трудолюбивых наций. Парадоксально, но факт: сегодня каждый третий сотрудник российской компании перерабатывает. Причём бесплатно. В итоге Россия оказалась шестой в шорт-листе стран-трудоголиков.

О состоянии на российском рынке труда мы спросили у доцента кафедры управления человеческими ресурсами департамента менеджмента НИУ «Высшая школа экономики» Елену Кудрявцеву.

– Отчего мы самые трудолюбивые, но не такие эффективные?

– Нынешняя ситуация – результат отсутствия передовых производств и высококвалифицированной рабочей силы. Не секрет, сегодня любая известная фирма инвестирует средства в мозги: пытается наладить менеджмент, вносит ноу-хау в производство и активно работает с иностранными новаторами. В этой гонке Россия по всем параметрам пока отстаёт. Наша проблема не только в основных фондах, но и в организации самого процесса труда. Для того чтобы добиться реального роста показателя эффективности труда, необходимо в корне менять ситуацию в экономике.

– Как «разрулить» ситуацию?

– Драйвером экономического роста может стать технологическое развитие, основанное на инновациях. Зависимость очевидна: чем лучше оборудование, тем выше производительность труда. Дело в том, что на западных предприятиях все автоматизировано до мельчайших деталей, а фактор человеческой ошибки сведён к минимуму. Тогда как на некоторых российских предприятиях работают на старых станках, а в процессе производства задействована низкоквалифицированная рабочая сила. Попытки повысить эффективность труда на таких предприятиях напрасны. Это как постараться наполнить дырявое ведро.

– Что мешает предпринимателям применить передовые производства?

– Отсутствие дешёвых и длинных денег тормозит внедрение новых и эффективных производственных мощностей. У предпринимателей, которые ратуют за внедрение инноваций, порой нет средств, чтобы применить передовые производства: импортное оборудование – дорогое удовольствие. Из-за этого ситуация даже хуже, чем перед началом рыночных реформ. Если в 1990-м степень износа оборудования составляла 35,4 %, то в 2014-м – 49,4 %. Ещё в бытность СССР существовал огромный разрыв от развитых стран. Сегодня у нас рыночная экономика, но ситуация практически не изменилась. Инновационное будущее – это очень сложный процесс, который требует больших денег.

– Есть ли шанс выбраться?

– Для модернизации под действующие процентные ставки необходимо иметь огромную рентабельность. К тому же новое предприятие не создашь за полгода, а бизнес живёт сегодняшним днём и руководствуется быстрой прибылью. Многие предприниматели в большей степени заинтересованы в том, чтобы сохранить свой рынок, чем в создании нового, ведь на это уйдут годы. Поэтому вопросы модернизации пока решаются со скрипом. Вот и выходит, чтобы произвести добавленную стоимость нам требуется больше времени, чем другим, а качество остаётся невысоким. Если ли шанс выбраться? Пожалуй, есть. Бизнесменам, которых волнует вопрос внедрения инноваций, необходимо объединяться в ассоциации и вместе решать вопросы финансирования нужных проектов.

Тем временем

Эксперты отмечают, что основной мотивацией производительности труда, считается заработная плата. «Трудно заставить человека понять что-либо, если его заработок обеспечивается непониманием этого», – писал Адам Смит. Тот самый, которого, если верить Пушкину, читал Евгений Онегин. Так вот, время, когда борьба за конкурентное преимущество в производстве в значительной степени вращалась вокруг поиска новых и обильных источников дешёвой рабочей силы, давно прошло. По сути, рост производительности труда и улучшение финансового состояния предприятия должны способствовать повышению заработных плат. В противном случае уменьшается валовая прибыль, что приводит к сокращению инвестиций и сдерживает модернизацию.

Беседу вела Ирэн ОВСЕПЯН