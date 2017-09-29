Работоспособность россиян к 2020 году обещают повысить в четыре раза. И это – самый скромный результат.

Решить проблемы эффективности труда призвана японская система бережливого труда «кайдзен», которую сейчас стараются внедрить на многих предприятиях России. Исходя из этой стратегии, в процесс совершенствования вовлекаются все – от менеджеров до рабочих. Сторонники данной концепции убеждены: новый метод позволит повысить работоспособность россиян к 2020 году минимум в четыре раза.

Не секрет, что в России во многих сферах – невероятное количество потерь, с которыми надо бороться. Сотрудники некоторых компаний как минимум час в день тратят впустую, к примеру, отвлекаясь от работы, чтобы покурить, попить чая, посплетничать. Время, выброшенное на ветер…

Эксперты отмечают, что основанная на производственной системе компании «Тойота» философия быстро прижилась во всем мире. Ещё в 80-х американские исследователи, изучая успех японского автохолдинга, пришли к выводу, что производители выпускают качественные машины, экономя время. Следуя принципам «кайдзен», можно планомерно снижать себестоимость продукции, систематически сокращать потери, а производительность за полгода способна увеличиться на 50 %.

– Многие процессы в производстве занимают слишком много времени, – рассказывают специалисты. – Рабочие тратят свои силы неэффективно, скрытых потерь достаточно. К примеру, на хлебозаводе пекари перед выпечкой хлеба 20 минут ждали, пока растопится печка. Оказалось, что необходимо было провести профилактику печи. Этот нехитрый процесс занял всего несколько часов. Так был дан старт повышению производительности.

Мери АНЕЧКИНА