В следующем номере газеты «Всеволожские вести» будут опубликованы ответы профильных комитетов правительства Ленинградской области, поступившие в письменном виде в ходе встречи с областными чиновниками 23 августа в Культурно-досуговом центре «Южный».

Почему закрыт бассейн в Морозовском детском саду? Когда откроются новые детские сады в поселке Романовка и в микрорайоне Южный? Кто отвечает за освещение и ремонт дорог в населенных пунктах? Эти и многие другие вопросы, интересующие жителей Всеволожского района, не остались без ответов. Специалисты отраслевых комитетов не обошли вниманием ни одну из поднятых тем, подробно рассказав об электроснабжении жилых домов, о работе светофоров, о льготных проездных билетах, о газификации населенных пунктов и о многом другом.

Напомним, что первая публикация по итогам августовской встречи в Южном – «Диалог с властью региона: о насущном и наболевшем» вышла в свет 22 сентября 2017 года в № 44 газеты «Всеволожские вести».