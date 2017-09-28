Областной омбудсмен приглашает всеволожцев на прием

Во Всеволожске 5 октября в здании местной общественной организации «Диалог поколений» состоится встреча Уполномоченного по правам человека в Ленобласти Сергея Шабанова с представителями «третьего возраста» в целях повышения их правовой грамотности.

Мероприятие пройдет в рамках федерального социально-просветительского проекта «Правовой марафон для пенсионеров», приуроченного ко Дню пожилого человека, сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области. Это новая форма правового просвещения людей пенсионного возраста, которая включает в себя бесплатные юридические консультации, семинары, мастер-классы и лекции на правовую тему.

Сергей Шабанов проведет несколько тематических мероприятий. Первое из них пройдет во Всеволожске. Особое внимание Уполномоченный уделит вопросам оказания бесплатной юридической помощи, профилактике мошеннических действий в отношении пенсионеров, медицинского и пенсионного обеспечения, получения компенсации за ЖКУ, присвоения звания «Ветеран труда Ленинградской области», и др.

Сразу после этого Уполномоченный проведет личный прием граждан. Будут приняты жалобы на решения или действия (бездействие) органов государственной и муниципальной власти, государственных и муниципальных служащих по различным вопросам, в том числе социальным, касающимся непредоставления жилья, нарушения экономических, политических и личных прав граждан, а также жалобы на оказание медицинских услуг муниципальными учреждениями здравоохранения в районе и нарушение трудовых прав.

Место и время проведения приема во Всеволожске: 5 октября с 11.00 до 14.00 в здании местной общественной организации «Диалог поколений» (Всеволожский пр., д. 72).