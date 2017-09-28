На территории Новодевяткинского сельского поселения, в КДЦ «Рондо», 27 сентября прошло выездное заседание районной антинаркотической комиссии. Гостей мероприятия приветствовали глава Новодевяткинского поселения Дмитрий Майоров и заместитель председателя антинаркотической комиссии Всеволожского района Валерий Половинкин.

Помимо постоянных членов комиссии, на заседание были приглашены представители администрации Бугровского сельского поселения, а также Комиссии по делам несовершеннолетних администрации Всеволожского района, сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района.

При рассмотрении вопросов профилактики негативных социальных явлений в молодежной среде на территории муниципальных образований Всеволожского района особое внимание было уделено конкретным мерам, предпринимаемым профильными структурами администрации, отвечающими за работу с молодежью. Ведь именно подрастающее поколение – в зоне риска.

Цифры, за которыми стоят реальные люди и семьи, – успех, которым могут гордиться специалисты комитета по образованию, Комиссии по делам несовершеннолетних района. Более половины детей, отдыхавших этим летом в муниципальном детском оздоровительном лагере «Островки», – ребята, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Для молодежи Всеволожского района все лето проходили туристические слеты, квесты и молодежные фестивали, были организованы летние трудовые отряды.

Организация досуга и развитие интереса к содержательному отдыху и спорту – основная задача в профилактике наркомании и табакокурения среди подрастающего поколения. И решение этих вопросов – на особом контроле районных органов власти.