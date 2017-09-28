Отсутствие передовых производств и высококвалифицированной рабочей силы тормозит рост производительности труда в РФ.

Сегодня этот показатель, который измеряется, как отношение ВВП к проведённым на работе часам, составляет в РФ всего $ 25,1. Эта цифра вдвое ниже, чем в Европе ($ 50) и в полтора – чем в США ($ 68,3). Самая высокая производительность труда в отраслях нефте- и газодобычи. Наиболее сильное отставание продемонстрировали обрабатывающая промышленность, судостроение, строительство.

Тем временем, нас догоняют страны, которые ещё недавно были аутсайдерами. С 1991 по 2012 год мы повысили производительность труда на треть, в то время как Китай в семь раз! Россия в индексе инноваций, составленном бизнес-школой Корнельского университета, Конфедерацией индийской промышленности и Европейской академией управления инновациями заняла только 43-е место среди 128 стран, что на пять позиций выше чем в прошлом году, а вот, к примеру, Китай – 25-ю позицию.

– Нынешняя ситуация результат отсутствия передовых производств и высококвалифицированной рабочей силы, – считает доцент кафедры управления человеческими ресурсами департамента менеджмента НИУ Высшая школа экономики Елена Кудрявцева. – Для того чтобы добиться реального роста показателя эффективности труда, необходимо в корне менять ситуацию в экономике.

На сегодняшний день тема производительности труда стала одной из самых обсуждаемых. Она не раз становилась ключевым вопросом повестки дня на заседаниях правительства и была отражена в майских указах президента.

«Россия должна стать конкурентоспособной страной. Это базовое требование и к государству, и к бизнесу, и к социальной сфере. По показателю производительности труда мы отстаём от ведущих стран. Поэтому за предстоящее девятилетие должны увеличить этот показатель», – не раз отмечал глава государства. Согласно планам правительства уже к 2018 году производительность труда в РФ должна вырасти в полтора раза, а к 2020 планируется создать 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест.

Ирэн ОВСЕПЯН