Токсово и Романовку «сделают!» чище

30 сентября в Токсово и Романовке состоится масштабная акция по уборке мусора под эгидой проекта «Сделаем! Всеволожский район чистым». В один день будет убрано 15 несанкционированных свалок на природных территориях и местах боевой славы: 7 уборок пройдут на Токсовских озёрах и в окрестностях Токсово, ещё 8 – в зелёных зонах посёлка Романовка.

Участники и организаторы каждой уборки – добровольцы общественных организаций «Мусора.Больше.Нет», «Токсовские озёра», других экологических объединений, местные жители Токсово, Романовки и Петербурга. К участию приглашаются все желающие.

В ходе акции в Токсово будут убраны пляж «Родники» на Курголовском озере, Южный берег, Кавголовский и Золотой пляжи на Кавголовском озере, Малиновая гора и Тропа здоровья в его окрестностях, берега озёр Светлое и Вероярви. На тропе, огибающей Малиновую гору, будет также организована уборка несанкционированных свалок автомобильных покрышек. Для жителей Петербурга подойдут уборки на пляжах Кавголовского озера, до которого удобно доехать на электричке из города. Сами уборки продлятся с 12.00 до 14.00, а после все участники соберутся на озере Людном для общего пикника.

В Романовке убирать будут Романовский парк, берега озера «Зеркальное», территорию Федечкина пруда, территорию вокруг Романовской средней школы, водоём у стадиона, сквер у дома № 32, сквер вдоль Дороги жизни и территорию мемориала «Братское захоронение летчиков». На ряде акций будет осуществляться посадка деревьев и обмен макулатуры на саженцы.

Все акции пройдут с раздельным сбором отходов. Пластиковая и стеклянная тара, металлолом, автомобильные покрышки будут отправлены на переработку. Аналогичные акции 9 сентября прошли во Всеволожске и Сертолово. 300 добровольцев навели чистоту на 17 природных территориях и объектах культурного наследия, местах боевой славы. Было собрано 14 тонн мусора, из которых 7 тонн покрышек и 2.5 тонны пластиковой, стеклянной и металлической упаковки отправлено на переработку.