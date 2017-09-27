Сегодня, 27 сентября, в 6.10 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской области поступил сигнал о пожаре в деревне Проба Всеволожского района. Как сообщила пресс-служба Главного управления, к месту происшествия незамедлительно были направлены автоцистерны 93-й и 96-й пожарно-спасательных частей, оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. Всего к ликвидации пожара привлекалось 14 человек и 3 единицы техники.

По прибытии было установлено, что горит открытым огнем по всей площади одноэтажный рубленый, крытый шифером, размером 7х10 метров дом и два сарая размером 3х3 метра. Открытое пламенное горение оконных и дверных проёмов не позволило подразделениям сразу провести проверку помещений на наличие людей. В условиях высокой температуры и сильного задымления бойцы газодымозащитной службы осуществили разведку горящих помещений и определили сценарий дальнейших действий. Основные силы были поданы на защиту соседних зданий и сооружений и на обеспечение работы звена газодымозащитной службы в зоне пожара.

В результате чётких и слаженных действий огнеборцев пожар был локализован в 6 часов 34 минуты, открытое горение было ликвидировано в 6 часов 43 минуты, пожарные приступили к проливке и разборке конструкций. Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось не допустить распространения огня на соседние здания и сооружения, избежав тем самым гибели людей и значительного материального ущерба.

В настоящее время ведутся работы по установлению причин возникновения пожара. На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории по Ленинградской области и дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района.