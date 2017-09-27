По какому-то мистическому стечению обстоятельств в сентябрьском календаре Российской Федерации оказались сразу три даты, связанные с энергией атома. Две из них праздничные: 4 числа отмечается День специалиста по ядерному обеспечению, 28 – День атомной промышленности. В этом же списке – 29 сентября, но это уже совсем иная, трагическая дата, о которой вспоминают в связи с радиационной катастрофой, случившейся 60 лет назад на производственном объединении «Маяк».

Несколько десятилетий это событие на Урале тщательно скрывалось от всей страны, и только в 1989 году власть решилась, наконец, нарушить обет молчания.

«Уральским Чернобылем» называют теперь СМИ аварию, которая произошла 29 сентября 1957 года, и это не такое уж преувеличение. Химический комбинат «Маяк», или Комбинат № 817, расположенный в городе, который теперь называется Озёрск, а до этого был Челябинском-40 (1948–1966), Челябинском-65 (1966–1994), вошел в историю атомной промышленности прежде всего именно этой датой, отмеченной крупнейшей радиационной катастрофой. Подробнее о трагедии, подробности которой стали известны сравнительно недавно, читайте в ближайшем номере газеты «Всеволожские вести».