Фестиваль реконструкций объединит бойцов ВОВ и современный спецназ

Масштабный двухдневный военно-исторический фестиваль «За Ленинград! Взять высоту!» с четырьмя реконструкциями сражений смогут посетить жители и гости Всеволожского района Ленинградской области в последние выходные сентября.

На два дня территория Всеволожска (по улице Садовой) превратится в событийное интерактивное пространство, где будут представлены герои сразу нескольких эпох – от Великой Отечественной войны до современных вооруженных конфликтов.

30 сентября зрителей ждут два боя Великой Отечественной войны. В 16.00 пройдет танковый бой за Дорогу Победы. А в 19.00 под светом прожекторов и сигнальных ракет красноармейцы пойдут на штурм Синявинских высот.

1 октября на поле боя выйдут участники военно-исторических клубов, занимающихся реконструкцией сражений Афганской войны. Завершит программу фестиваля показательный бой современного спецназа России – операция по обезвреживанию террористической группировки.

В течение всего фестиваля гости смогут посетить многочисленные интерактивные выставки и экспозиции и своими глазами увидеть уникальные предметы солдатского быта военных лет, подержать в руках редкие образцы исторического и современного вооружения, сделать фотографии вместе с участниками сражений. Все желающие смогут прокатиться на исторической и современной технике, сделать выстрел в тире и попробовать солдатской каши из полевой кухни.

Мероприятие проходит при поддержке комитета по молодежной политике Ленинградской области, ГБУ ЛО «Центр «Патриот» и администрации Всеволожского района.

Вход для зрителей – свободный. Ежедневно с 11.00 до 20.00. Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Садовая, парковая зона.