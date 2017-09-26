В пресс-клубе газеты «Всеволожские вести» 26 сентября, в преддверии Дня учителя, состоялась встреча, в которой приняли участие: Елена Фролова, заместитель главы администрации Всеволожского района по социальному развитию; Ирина Федоренко, председатель районного комитета по образованию, Галина Мартыновская, директор Ново-Девяткинской школы, Оксана Расторгина, директор Всеволожской школы № 2.

В большой интересной беседе участники встречи обсудили целый спектр вопросов, касающихся образования Всеволожского района. Педагоги говорили о том, что значит для них профессия; какой должна быть идеальная школа; о роли учителя; какими они хотели бы видеть своих учеников.

В ходе разговора рассматривались и такие темы: нужны ли гаджеты школьнику? Может ли робот-учитель заменить живого педагога? Как вернуть в образовательные учреждения мужчин-педагогов? Директора школ ответили на вопрос главного редактора газеты: чего бы вы хотели попросить у власти?

Елена Фролова рассказала о том, какие усилия предпринимает районная власть для ликвидации очередей в образовательные учреждения.

Подробности встречи читайте в ближайшем номере газеты «Всеволожские вести».