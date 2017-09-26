Сегодня, 26 сентября, в концертном зале Детской школы искусств им. М.И. Глинки состоялось районное праздничное мероприятие, посвящённое 20-летию образования Всеволожской общественной организации «Общество «Блокадный детский дом».

Инициатором её создания был блокадник, воспитанник детского дома Станислав Котов. Организация, которой он руководил в течение пяти лет, объединила 583 блокадника и детей блокады.

Спустя 20 лет в организации, возглавляемой Розой Субботиной, состоит 208 человек, которые ведут активную деятельность по сохранению памяти о тех страшных и героических днях.

В этот праздничный для детей блокады день их приветствовали заместитель главы администрации Всеволожского района Елена Фролова, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Матвеев, председатель районной Общественной палаты Виктор Рожнов, начальник районного отдела культуры Наталья Краскова и другие официальные лица.

За активную общественную и гражданскую позицию, достойный вклад в патриотическое воспитание и нравственное развитие подрастающего поколения, плодотворный многолетний труд на благо социально-экономического развития Всеволожского района и в связи с 20-летием со дня основания общественной организации «Общество «Блокадный детский дом» Благодарностью Главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» награждены: Елизавета Нарышкина, Роза Субботина, Валентина Анисимова, Людмила Подарина, Вера Тимофеева. Здесь же председатель Общества «Блокадный детский дом» Роза Субботина наградила Почётными грамотами Алевтину Павлову, Антонину Васильеву и Зинаиду Денисову.

В честь праздника учащиеся и преподаватели ДШИ им. М.И. Глинки и самодеятельный хор ветеранов «Радуница» организовали для присутствующих замечательный концерт.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО