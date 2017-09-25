Энколово собрало друзей на межнациональный фестиваль

В минувшее воскресенье, 24 сентября, на гостеприимной всеволожской земле прошел II межнациональный фестиваль «Энколово собирает друзей», в нынешнем году посвященный 90-летию Ленинградской области. Организаторами праздника выступили Дом дружбы Ленинградской области и Дом дружбы Всеволожского района при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

На живописной поляне собрались представители национальных землячеств 47-го региона – коми и чуваши, украинцы и белорусы, марийцы, цыгане, финны-ингерманландцы, – и даже те, кто несет культурные традиции далекой Камчатки.

Открывая праздник, начальник отдела межнациональных и межконфессиональных отношений Дома дружбы Ленинградской области Дмитрий Родышевцев отметил, что этнофестивали и традиционные народные праздники – лучший способ погрузиться в атмосферу многонациональной культуры живущих здесь народов.

С ним была согласна и руководитель Дома дружбы Всеволожского района Надежда Двоеглазова.

«Не надо никаких назидательных слов о дружбе. Надо просто делать жизнь интереснее, основываясь на той богатейшей почве, которую создали наши предыдущие поколения, – сказала она. – Давайте поблагодарим их за то, что мы так понимаем друг друга и так тянемся друг к другу».

В программе фестиваля был концерт с участием творческих вокальных и танцевальных коллективов национально-культурных объединений Ленинградской области, мастер-классы по вышивке и плетению, резьбе по дереву, изготовлению кукол и салфеток, а также дегустация блюд национальной кухни. Не обошлось без спортивных состязаний и молодецких забав.

Фестиваль прошел в атмосфере братского единения народностей, проживающих в Ленинградской области, и еще раз показал, что у истинной дружбы и творчества нет границ.