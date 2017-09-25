22 сентября российские автомобилисты уже который год подряд в качестве средства передвижения выбирают альтернативные автомобилю виды транспорта. Всемирная акция «День без автомобиля», цель которой – хотя бы на один день отказаться от автомобиля в пользу общественного транспорта и прочих средств передвижения – велосипедов, самокатов, роликовых коньков, активно поддерживается среди граждан, задумывающихся о состоянии экологии нашего района.

Сотрудники администрации Всеволожского района – не исключение. Самый спортивный отдел администрации – отдел физической культуры и спорта по-настоящему «заразил» остальных этой идеей. В этот день многие чиновники предпочли добраться до места работы на общественном транспорте, а те, кто живут ближе – на велосипеде.

На свое рабочее место на велосипеде приехала и руководитель МБУ «Всеволожский центр тестирования всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Юлия Кургузкина. Своим примером она вдохновила и сотрудников Центра, которые вместо автомобиля выбрали транспортным средством велосипед.

Юлия Вячеславовна поделилась своими впечатлениями об этой акции: «Несмотря на то что «День без автомобиля» – акция, прежде всего, экологическая, это еще и прекрасный повод лишний раз устроить себе спортивную тренировку! Пешеходная прогулка, езда на велосипеде – не всегда в бешеном ритме современной жизни мы находим время для этих простых, но таких важных для нашего здоровья и хорошего настроения спортивных занятий.

Мне приятно поддержать эту акцию лично и привлечь к ней своих сотрудников. Разъезды, связанные с работой, составляют большую часть моего графика. Без автомобиля сложно представить современную жизнь, но отказаться от него хотя бы на один день, с пользой для себя и для природы, – вполне реально».