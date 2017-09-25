Во Всеволожске по адресу: улица Плоткина,15 работает паспортный стол для населения, проживающего в частном секторе. Общество с ограниченной ответственностью «ЖКК» доводит до сведения граждан, что с 01.02.2015 года квартирный фонд, куда входят и дома барачного типа, находящиеся в частном секторе, не обслуживаются.

В случае затруднений необходимо обратиться в администрацию города Всеволожска, чтобы получить постановление, которым обязанности по оказанию услуг паспортного стола возлагались бы на компанию «ЖКК» с целью заключения договора с собственником.

Часы работы паспортного стола:

понедельник – с 10.00 до 12.00;

вторник – с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00;

среда – с 10.00 до 12.00;

четверг – с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

В пятницу приема нет.

Суббота, воскресенье – выходные дни.