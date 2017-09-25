Владельцы частных домов снова могут обратиться в паспортный стол города Всеволожска
Во Всеволожске по адресу: улица Плоткина,15 работает паспортный стол для населения, проживающего в частном секторе. Общество с ограниченной ответственностью «ЖКК» доводит до сведения граждан, что с 01.02.2015 года квартирный фонд, куда входят и дома барачного типа, находящиеся в частном секторе, не обслуживаются.
В случае затруднений необходимо обратиться в администрацию города Всеволожска, чтобы получить постановление, которым обязанности по оказанию услуг паспортного стола возлагались бы на компанию «ЖКК» с целью заключения договора с собственником.
Часы работы паспортного стола:
понедельник – с 10.00 до 12.00;
вторник – с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00;
среда – с 10.00 до 12.00;
четверг – с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.
В пятницу приема нет.
Суббота, воскресенье – выходные дни.